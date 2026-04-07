Reportan grave a taxista involucrado en choque afuera de hospital en Tecámac

Siete personas permanecen hospitalizadas, dos de ellas de gravedad, luego de que fueran arrolladas por un conductor en estado de ebriedad, cuando esperaban fuera del Hospital General Regional número 200 del IMSS, ubicado en Tecámac, Estado de México, durante las primeras horas del lunes.

El IMSS confirmó que de los lesionados uno fue dado de alta, por lo que permanecen en el hospital siete personas.

Entre los lesionados se encuentra Carlos Durán, conductor de taxi, quien se encontraba estacionado en la bahía de acceso al área de urgencias al parecer para prestar un servicio, cuando fue embestido.

Muy grave, tiene varias lesiones, tiene un golpe en la cabeza, cadera y columna. Está muy delicado, la verdad”, explicó Fabiola Durán, hija de Carlos.

Fabiola, quien llegó desde Aguascalientes al enterarse por las noticias que su padre se encontraba entre los lesionados, solicita apoyo pues le han dicho que podrían fincarle responsabilidad por estacionarse en la bahía de la entrada de urgencias.

Pido que nos apoyen, porque hasta ahorita no hemos recibido mucho apoyo, ha sido con obstáculos, porque no le quieren dar la atención que es, lo tienen en calidad de detenido por la situación", añadió.

En tanto, en el municipio de Nextlalpan, son velados los cuerpos de César González y su hija Karen Fabiola, quienes habían acudido a saber del estado de salud de Eva Rivero, mientras que los cuerpos de Dolores y Miguel también integrantes de su familia son velados en Tultitlán, por lo que ahora solo piden justicia.

Simplemente que se siga la investigación y se haga justicia, que sigan haciendo su trabajo, para que nos sigan apoyando”, dijo Verónica Rojas, familiar de los fallecidos.

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