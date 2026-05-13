Vecinos temen perder la vida ante deslaves de cerro en Tlalnepantla

El reblandecimiento de la tierra del cerro que tienen a sus espaldas, mantiene temerosos a los vecinos de la colonia Ampliación Gustavo Baz, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, luego de que una fuerte lluvia registrada este martes, provocó una avalancha de lodo y piedras.

Aunque en la zona con anterioridad se puso en dique para tratar de contener las bajadas de agua y lodo, no ha sido suficiente, por lo que temen que se registre una afectación mayor, cuando inicie la temporada de lluvias.

La caída de agua y lodo causó daños a una camioneta que estaba estacionada a un costado de la avenida Tecoloapan, lo que impidió que la corriente llegara hasta las casas, bajando por las calles Ticomán y Ecatepec.

Fue como eso de las 4:30, ahora sí que toda el agua de allá bajó hacia acá, era como río y ya no nos dio tiempo de mover la camioneta, la perjudicada fue la camioneta" , explicó Sonia Hernández.

Foto: Especial

Aseguran que no es la primera vez que se registra un deslave, además de que las autoridades no han hecho nada y el riesgo cada día es mayor.

Estaban mis papás en sus cuartos, que tienen losa de lámina, ayer nada más se oían las pedradas cómo tronaban, los tuvimos que sacar de un cuarto a otro, para nosotros es incómodo y riesgoso", dijo Celia Méndez, vecina de la calle Ticomán.

Afirman que la situación se complicó luego de que en el panteón, asentado en la parte trasera de la colonia, se hacen movimientos y reacomodos de la tierra.

Aquí en la parte del cerro, que es la última calle, se supone que ya está el predio de Jardines, pero hay veces que se escuchan detonaciones, no se si están dinamitando y eso provoca que las mismas piedras y toda la tierra se reblandezca y cuando llueve todas las piedras y tierra baja para acá, es lo que nos afecta a nosotros", explicó Jessica Martínez

Por lo que exigen se tomen medidas, pues la situación se repite todos los años.

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