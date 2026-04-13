Familia de Henry, menor quemado en 3B de Valle de Chalco, exige justicia; "no es justo que le hicieran esto"

Luego de varios días de luchar por su vida, el pequeño Henry perdió la batalla tras sufrir quemaduras el pasado mes de febrero cuando unos sujetos prendieron fuego a una tienda de conveniencia en Valle de Chalco en el marco de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ante ello, familiares y vecinos exigen justicia

"Justicia porque era un niño, un niño que no merecía que pasara eso, el solo iba por un pequeño antojo, una gelatina y mire lo que pasó (...), un niño que no merecía la muerte", pidió Rosa María Mendoza, vecina del pequeño.

La abuelita de Henry lo recordó como un niño alegre, juguetón y travieso propio de su edad, con apenas dos años. "Era un niño muy alegre, muy alegre, muy juguetón, travieso como todos los niños, yo pensé que lo volvería a ver, ya no nunca me dejaron pasar a verlo", dijo Anastasia Pascal.

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El cuerpo del menor que falleció este domingo alrededor de las 2 de la tarde, no ha llegado a su hogar, pues su familia pedía que no se le practicara la autopsia.

"Que no le hagan la autopsia es lo que más le pido a dios y a la gente, ya no quiero que lo sigan martirizando, aunque esté muerto, yo siento que me duele, me duele mucho", dijo la abuela de Henry.

"Que se haga justicia porque no era justo que a mi niño le hicieran esto, que se haga justicia, es lo único que pido", agregó.

Tras practicarle la autopsia de ley, los restos del pequeño Henry fueron trasladados a una funeraria de la calzada Ignacio Zaragoza para preparar el cuerpo y posteriormente llevarlo a Valle de Chalco, de donde era originario y en donde ocurrieron los hechos que llevaron a su muerte.

Henry sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo

El pequeño Henry de 2 años sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo el pasado 22 de febrero tras un ataque incendiario a una tienda de conveniencia 3B en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México.

El menor se encontraba en dicho comercio junto con su papá Carlos para comprar una gelatina cuando personas encapuchadas incendiaron el lugar tras lanzar una bomba molotov, provocándole severas lesiones que afectaron no sólo su cuerpo, sino también el sistema respiratorio por lo que, al ingresar al Instituto Nacional de Rehabilitación fue sedado e intubado.

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas por el ataque al 3B en el que resultaron afectados Henry y su papá. Se trata de Edgar 'N', alias Peluso, Luis Antonio 'N', alias El Negro, Miguel Ángel 'N' y un adolescente.

La familia Henry exige justicia, por lo que piden que el delito contra los cuatro detenidos se reclasifique a homicidio tras la muerte del niño de 2 años.

vjcm