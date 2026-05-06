Simulacro contó con participación histórica de más de 37 millones de personas

El Simulacro Nacional 2026 contó con una participación histórica de más de 37 millones de personas, con el registro de más de 167 mil inmuebles y se activaron más de 23 mil altavoces públicos en zonas de alta sismicidad en Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, informó Laura Velázquez.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) presentó un balance del ejercicio que, en 21 entidades tuvo una hipótesis de sismo de magnitud 8.2, con epicentro en Guerrero.

“De acuerdo con la información integrada por la CNPC se tuvo una participación histórica de más de 37 millones de personas y el registro de 167 mil 810 inmuebles en 2 mil 491 municipios de las 32 entidades federativas.

Para salvaguardar la vida y los bienes de la población el Gobierno de México ha fortalecido sus capacidades de respuesta, hoy contamos con una fuerza de tarea nacional integrada por 770 mil 166 elementos de diversas instituciones”, explicó Velázquez.

En el marco del 40 aniversario de la instalación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tras los terremotos de 1985, el Gobierno de México realizó el Simulacro Nacional 2026, a las 11:00 horas de este miércoles.

La titular de la CNPC presentó un balance del ejercicio que, en 21 entidades tuvo una hipótesis de sismo de magnitud 8.2, con epicentro en Guerrero. Karina Tejada

Además de las 21 entidades que aplicaron la hipótesis de sismo, ne el resto del país se aplicaron ejercicios para atender incendios, tsunamis, huracanes, inundaciones, colapso de estructuras y amenazas múltiples.

La titular de la CNPC, Velázquez Alzúa, destacó la activación del sistema de alertamiento masivo en teléfonos celulares en más de 87 millones de dispositivos.

Cabe resaltar que, en este ejercicio se activaron 23 mil altavoces en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos. Y se continuó con la operación del alertamiento por telefonía celular en más de 87 millones de teléfonos móviles, lo que representa un 95 por ciento de positividad, en todo el territorio nacional”, dijo Velázquez.

La coordinadora reportó que la fuerza de tarea también cuenta con 21 mil 687 vehículos terrestres, 466 aeronaves y una infraestructura hospitalaria de 2 mil 955 unidades médicas con más de 105 mil camas disponibles para la atención de emergencias.

México es hoy un país más preparado, con una visión de gestión integral del riesgo que pone a las personas en el centro, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, porque prevenir y reducir riesgos es proteger los derechos, el bienestar y el patrimonio de la ciudadanía”, afirmó Velázquez.

El Gobierno de México realizó el Simulacro Nacional 2026, a las 11:00 horas de este miércoles. Karina Tejada

fdm