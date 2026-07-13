Siete mujeres escapan de un centro de rehabilitación en Ecatepec; localizan a dos

Siete mujeres —una de ellas menor de edad— se fugaron este domingo del centro de rehabilitación Fundación Centradic, ubicado en San Pedro Xalostoc, dos de las cuales fueron localizadas. Presuntamente escaparon al ser violentadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre de la menor María del Pilar realizó un reporte al 911 por la desaparición de su hija, que fue canalizado por el Centro de Mando a la Célula de Búsqueda de Ecatepec, la cual inició de inmediato el protocolo correspondiente.

El personal de la Célula acudió al domicilio, ubicado en la colonia Benito Juárez Xalostoc, y se entrevistó con la madre de familia; sin embargo, la menor ya había regresado junto con otra joven de nombre Gabriela, de 25 años, cuyos padres acudieron a recogerla al sitio.

De acuerdo con las primeras versiones de las dos jóvenes localizadas, fueron siete en total quienes escaparon de las instalaciones de Centradic, debido a que supuestamente eran violentadas en ese lugar y, una vez afuera, tomaron distintos caminos.

Especial

Sin embargo, al parecer faltarían cinco mujeres más, pero solo existe una ficha de búsqueda para una de ellas; de las otras cuatro no hay reporte de ausencia por parte de sus familiares.

Policías de la Célula resguardaron a María del Pilar y a su madre, a quienes acompañaron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares para dar de baja el boletín de búsqueda que se había iniciado.

Hasta el momento, solo está vigente un boletín de búsqueda para la localización de Sugey, de 16 años y originaria de República Dominicana, cuya búsqueda continúa, con acompañamiento permanente a sus padres y en coordinación con la Fiscalía Especializada, ya que se tiene un probable domicilio donde podría localizarse y debe realizarse una diligencia ministerial.

Sin embargo, de las otras cuatro jóvenes que, al parecer, también salieron del citado centro, se desconoce su identidad, ya que no existen denuncias de familiares presentadas ante el Ministerio Público por desaparición ni solicitudes para emitir fichas de búsqueda. Será la autoridad ministerial la encargada de solicitar información al Centradic sobre las mujeres ausentes.