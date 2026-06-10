Habilita Edomex 14 Destinos Futboleros con actividades culturales, recreativas y turísticas para todas las edades

Del 11 de junio al 9 de julio, el gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, habilitará 14 Destinos Futboleros donde locales y visitantes podrán contagiarse de la fiebre de torneo internacional con actividades deportivas, pabellón gastronómico, artesanal, cultura y promoción turística en espacios diseñados para toda la familia de manera gratuita.

Se trata de la estrategia “Estadio de México. Destino Futbolero” que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer el turismo y promover la identidad mexiquense durante la justa mundialista.

Los Destinos Futboleros abrirán sus puertas al público a partir de este jueves a las 11:00 en las plazas públicas de los Pueblos Mágicos de Aculco, Ixtapan de la Sal, El Oro, Malinalco, Metepec, Tepotzotlán, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tonatico, San Martín de las Pirámides y Otumba, así como en el Barrio Mágico Tenayuca-Santa Cecilia y la ciudad de Toluca; en Jilotepec se instalará en el Campo Carlos Hank González.

Algunos ejemplos de las actividades incluyen el futbolote inflable, tiro al blanco, chutagol y espacios temáticos para la toma de fotografías.

Además, se instalarán pabellones artesanales y gastronómicos que, bajo la marca turística y cultural “Un Destino Hecho a Mano”, mostrarán la riqueza de las distintas regiones mexiquenses, entre estas la exposición fotográfica.

Habrá también conciertos programados para estas fechas, encabezados por la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el Coro Polifónico del Estado de México (COPEM) y la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM).

Estás son las fechas y horarios de las presentaciones:

•⁠ ⁠El Oro - COPEM- 11 de junio - 17:00 horas

•⁠ ⁠Metepec - COPEM- 13 de junio - 17:00 horas

•⁠ ⁠Tlalnepantla, Barrio Mágico - Cuarteto OSEM - 14 de junio - 13:00 horas

•⁠ ⁠Aculco - OSEM - Héroes del Silencio Sinfónico - 14 de junio - 13:00 horas

•⁠ ⁠⁠AIFA - OSEM - 17 de junio - 17:00 horas

•⁠ ⁠⁠Toluca - Ensamble OSEM: Juan Gabriel - 20 de junio - 16:00 horas

•⁠ ⁠⁠Ixtapan de la Sal - OFM - 20 de junio - 16:00 horas

•⁠ ⁠⁠Valle de Bravo - COPEM - 20 de junio - 18:00 horas

•⁠ ⁠⁠Tepotzotlán - OSEM: Rock Sinfónico - 25 de junio - 18:00 horas

•⁠ ⁠⁠Tonatico - OSEM: Rock Sinfónico - 26 de junio - 19:00 horas

•⁠ ⁠San Juan Teotihuacán - Ensamble OSEM: Juan Gabriel - 27 de junio - 18:00 horas

•⁠ ⁠⁠Otumba - OFM - 27 de junio - 13:00 horas

•⁠ ⁠⁠Malinalco - COPEM - 7 de julio - 18:00 horas