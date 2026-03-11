Seis años después, entregan apoyo a hija de mujer muerta por bala perdida en La Paz

Luego de más de seis años de que perdiera la vida Karina Lizbeth por una bala perdida disparada por un policía municipal y a cinco de que se acordara en Cabildo otorgar un apoyo a su hija, el actual gobierno municipal de La Paz, en el Estado de México (Edomex), hizo la entrega.

Cabe recordar que en 2019 Karina perdió la vida y en 2021 los entonces integrantes del Cabildo acordaron que se le entregaría dicha cantidad a quien ejerciera la patria potestad de la menor.

Pero desde entonces ninguna administración cumplió con lo acordado, por lo que la actual presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, hizo entrega a la madre de Karina, de iniciales “SHP”, quien legalmente tiene el cuidado de la menor de iniciales “KYOH”, de un apoyo económico de $100,000.00, y le ofreció seguir apoyando a la infante con los programas sociales con los que cuenta la administración local para su educación.

No hay nada material ni económico que pueda reemplazar ni justificar lo que aconteció en administraciones pasadas, sobre todo cuando hay pérdidas humanas”, señaló en relación con el hecho ocurrido hace siete años.

Mencionó que es ahí donde queda bastante clara la importancia de dar el trámite correspondiente al acuerdo del día 5 de marzo del año en curso, de la Quincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo, donde las y los integrantes del Cuerpo Edilicio aprobaron por unanimidad la entrega del apoyo, debido al incumplimiento.

Certeza jurídica al apoyo

La ayuda se realizó a través de un cheque de caja expedido por el H. Ayuntamiento de La Paz, Estado de México, a nombre de quien legalmente ejerce la patria potestad de la menor de iniciales “KYOH”.

Para dar mayor certeza jurídica, se llevó a cabo en presencia del representante legal de la abuela de la menor de edad, el licenciado Roberto Medina Nava, y de la visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Marbella Bustos Luviano, quienes constataron los acuerdos signados.

La presidenta municipal dijo desconocer por qué los gobiernos anteriores no dieron atención a este asunto ocurrido hace varios años, a pesar de haber sido autorizado en una sesión de Cabildo. Precisó que, al tener conocimiento del tema, de manera inmediata el H. Ayuntamiento de La Paz 2025-2027, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, buscó el punto de acuerdo para que pudiera ser presentado, analizado y aprobado, con el objetivo de concluir su trámite legislativo y, sobre todo, fortalecer la protección de la menor de edad.

*mvg*