Capturan a integrante de La Familia Michoacana con arma de uso exclusivo

Un hombre fue detenido en el municipio de Aculco, Estado de México, dicho sujeto estaba bajo investigación de las autoridades por presuntamente ser integrante del grupo criminal La Familia Michoacana, así como por estar relacionado con varios delitos cometidos en la entidad.

La detención de Luis “N” de 47 años estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal, cuando salía de un domicilio con un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“En atención a diversas denuncias y como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, se identificó la presencia de un aparente objetivo prioritario, por lo que se desplegó un operativo. Tras esta movilización, las fuerzas del orden ubicaron a Luis “N” de 47 años, justo cuando salía de un inmueble ubicado sobre la carretera Panamericana”.

Al detenido le aseguraron un arma larga calibre 7.62 milímetros, así como cuatro cargadores con más de 100 cartuchos útiles, una fornitura y dos teléfonos celulares.

Al detenido le aseguraron un arma larga calibre 7.62 milímetros, así como cuatro cargadores con más de 100 cartuchos útiles Foto: Especial

Delitos con los que se le relaciona

En los primeros indicios recopilados por las autoridades se establece que Luis “N” pertenecería a una célula criminal que opera para La Familia Michoacana, además de que con otras personas habría cometido el delito de robo de caballos arrendados.

Así como a la venta de combustible robado y drogas en la zona del Agostadero, Puentecillas y la Palma, del municipio de Acambay, también se le relaciona con el robo a transporte de carga que circula por la zona norte de la entidad, por lo que se extenderán las averiguaciones.

“Cabe destacar que el lugar de donde salió almacenaban una camioneta, la cual al cotejar su estatus con el Centro de Mando estatal, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente, por lo que el sitio quedó bajo resguardo para las acciones correspondientes”.

*DRR*