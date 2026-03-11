Operación Restitución en Edomex suma 1,695 inmuebles recuperados por despojo

En la última semana han sido asegurados en 13 municipios 33 inmuebles, de los cuales 26 fueron casas habitación, seis predios y un local comercial, con 18 personas detenidas, dentro del Operativo Restitución en el Estado de México (Edomex), con lo que suman 1,695 inmuebles recuperados relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad.

En el marco de dicha operación, en donde participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, 947 inmuebles han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

De esta forma, del total de los predios asegurados, 1,408 son casas habitación, 262 predios y 25 son inmuebles destinados a uso comercial.

Estrategia en Edomex contra el despojo

Operación Restitución en Edomex. Especial

A través de la Operación “Restitución”, que forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, autoridades de los tres órdenes de gobierno han logrado la detención de 400 personas relacionadas con delitos de despojo y contra la propiedad, de las cuales 346 han sido en flagrancia y 54 por órdenes de aprehensión, mismas que se encuentran en diversas etapas procesales ante una autoridad judicial.

En esta última semana, 18 personas fueron detenidas, 11 de ellas en el municipio de Ecatepec: ocho por su probable participación en el delito de despojo y portación de arma, y tres por el delito de quebrantamiento; en tanto, en Ixtapaluca siete más fueron detenidas por despojo.

En estas acciones operativas realizadas en 13 municipios de la entidad, se aseguraron 33 inmuebles, de los cuales 26 fueron casas habitación, seis predios y un local comercial.

Fomentan denuncia ciudadana

Cabe resaltar que a partir del mes de abril de 2025, cuando inició esta operación, se ha fomentado la denuncia ciudadana sobre este tipo de ilícitos, ya que cada vez son más los mexiquenses que acuden ante la autoridad para referir la posible existencia de estos hechos delictivos, incluso de años anteriores al inicio de estas acciones.

Además, las víctimas acuden a sede ministerial para señalar, dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.

*mvg*