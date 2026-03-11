Les prometen 20 mil pesos por robar en caseta de cobro en Texcoco y los detienen

Ni las casetas de cobro de autopistas se salvan de los asaltos, luego de que cinco hombres intentaban robar una caja fuerte de una de las casetas de cobro de la autopista Peñón–Texcoco, logrando la detención de dos de ellos, quienes indicaron que les prometieron 20 mil pesos si lograban su cometido.

Una llamada al número nacional de emergencias 9-1-1 alertó sobre un robo en proceso a la altura del kilómetro 14+100 de la vía Peñón–Texcoco, en la caseta de cobro, por lo que de forma inmediata las fuerzas de seguridad se trasladaron al lugar.

Al arribar, hicieron contacto con personal de la misma, quien refirió que cinco hombres ingresaron con violencia a las oficinas y, tras apuntarles con un arma, los amagaron para posteriormente utilizar diversas herramientas e intentar abrir el cofre de seguridad de una empresa de valores. Al escuchar las sirenas, tres de ellos escaparon con rumbo desconocido a bordo de una camioneta, sin proporcionar más datos.

Gustavo y Ricardo, detenidos

Intento de robo en caseta de cobro en Texcoco. Especial

A pesar de la huida, aún se encontraban en el sitio dos de los aparentes cómplices, quienes pretendieron huir por un camino, lo que obligó a los efectivos de ambas dependencias de seguridad a iniciar una persecución a pie, logrando la detención de Gustavo “N” y Ricardo “N”, de 64 y 58 años, respectivamente.

Los sujetos indicaron que el probable autor intelectual responde al nombre de Rodolfo “N”, quien les prometió la suma de 20 mil pesos si lograban su cometido; además señalaron que vive en el municipio de Ecatepec.

Por estos hechos, indicios consistentes en una barreta de acero y un soplete fueron remitidos ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica.

*mvg*