Vecinos de Valle de Chalco temen que río Acapol se desborde

El Río Acapol, en Valle de Chalco, está al 90 por ciento de su capacidad, por lo que los vecinos temen se desborde ante las constantes lluvias, situación que podría cubrir uno de los dos pasos que tiene para conectar las colonias Américas y Bosques de Xico.

María Elena García, vecina de la Colonia Américas, explicó que ante las constantes lluvias registradas en los últimos días, el nivel de los nueve metros del canal ha subido, además de estar lleno de basura.

Comentaron que la situación se complica, pues para cruzar a la colonia Bosques de Xico solo hay dos caminos de tierra que lo cruzan, pero no cuenta con bardas o bordes, por lo que cuando sube el nivel se cubre y representan un peligro.

Foto: Especial

El problema es que cada año siempre es lo mismo, se desborda, se llena el canal de los dos lados y estamos en total peligro, para nosotros y nuestros hijos, es muy peligroso llevarlos a la escuela, de donde se desborda ya no vemos, tenemos mucho miedo porque muchas veces no vemos por dónde vamos con nuestros carros y con las motos”, relató María Elena García.

Aseguran que no se le da mantenimiento al lecho del río y todos los años se registran anegaciones, por lo que han tratado de poner costaleras.

Pues el temor sobre el rio de que ya se está desbordando, las autoridades no nos ayudan, no nos dan solución. Pusimos estos costales para detener el agua cuando se venga para acá, pero aún así se desborda, por eso tenemos miedo que se inunden las casas”, añadió Valentina.

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Por lo que ante las constantes lluvias registradas los últimos días, los vecinos temen que el río se desborde.

Se puede ver cómo está el canal con esta temporada de lluvias, se llena todo, se tapa la calle que se alcanza a ver aquí y toda la que va hacia la entada de la colonia y la verdad no podemos ni pasar ni ir por los niños porque todo se inunda. Imagínese el temor que no podemos pasar por los niños, o no podemos llevarlos a las escuelas”, añadió.

Ante ello solicitan que las autoridades tomen medidas, pues se contempla que continuarán las lluvias.