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Procesan a “El Ocra” por homicidio cometido hace 8 años en Zumpango 

David Vargas fue detenido hace unos días por la Interpol en Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas

Por: Diego Rodríguez

El detenido está relacionado con una banda criminal que se dedica al robo y traslado de hidrocarburo
El detenido está relacionado con una banda criminal que se dedica al robo y traslado de hidrocarburoFoto: Especial

David Vargas Rivera, “El Ocra”, fue vinculado a proceso por ser el presuntos responsable del delito de homicidio en agravio un hombre en el Estado de México, delito que se cometió en el municipio de Zumpango a comienzos de 2019.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó los elementos necesarios para que un juez dictara la vinculación a proceso contra David Vargas, quien también está acusado de integrar una banda delictiva dedicada al robo de combustible.

De acuerdo a la investigación iniciada por la fiscalía mexiquense, en febrero del 2019 este sujeto y un masculino que lo acompañaba arribaron a bordo de un vehículo al lugar en donde se encontraba la víctima, a quien agredieron con un arma de fuego para después huir del lugar”.

Fue así como inició la investigación de los agentes, la cual permitió identificar a David Vargas como uno de los participantes en la agresión armada, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra. 

El detenido está relacionado con una banda criminal que se dedica al robo y traslado de hidrocarburo
Foto: Especial

Su detención tuvo lugar el pasado 8 de julio por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en Texas, Estados Unidos, por lo que fue entregado a autoridades mexicanas el 14 de julio, cuando quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tamaulipas.

Un día después, agentes de la FGJEM acudieron a Tamaulipas el 15 de julio para concretar la detención del hombre, acusado de homicidio y delito diverso, por el que también ya fue vinculado a proceso.

David ‘N’, alias ‘El Ocra’ fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la autoridad judicial, quien, tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por la fiscalía, determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Finalmente, la fiscalía mexiquense detalló que el detenido está relacionado con una banda criminal que se dedica al robo y traslado de hidrocarburo, robo de vehículo, venta de narcóticos y homicidio que opera en varias entidades del norte de México.

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