Procesan a “El Ocra” por homicidio cometido hace 8 años en Zumpango 

David Vargas Rivera, “El Ocra”, fue vinculado a proceso por ser el presuntos responsable del delito de homicidio en agravio un hombre en el Estado de México, delito que se cometió en el municipio de Zumpango a comienzos de 2019.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó los elementos necesarios para que un juez dictara la vinculación a proceso contra David Vargas, quien también está acusado de integrar una banda delictiva dedicada al robo de combustible.

De acuerdo a la investigación iniciada por la fiscalía mexiquense, en febrero del 2019 este sujeto y un masculino que lo acompañaba arribaron a bordo de un vehículo al lugar en donde se encontraba la víctima, a quien agredieron con un arma de fuego para después huir del lugar”.

Fue así como inició la investigación de los agentes, la cual permitió identificar a David Vargas como uno de los participantes en la agresión armada, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Foto: Especial

Su detención tuvo lugar el pasado 8 de julio por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) en Texas, Estados Unidos, por lo que fue entregado a autoridades mexicanas el 14 de julio, cuando quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tamaulipas.

Un día después, agentes de la FGJEM acudieron a Tamaulipas el 15 de julio para concretar la detención del hombre, acusado de homicidio y delito diverso, por el que también ya fue vinculado a proceso.

David ‘N’, alias ‘El Ocra’ fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de la autoridad judicial, quien, tras analizar los datos de prueba recabados y aportados por la fiscalía, determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio, otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Finalmente, la fiscalía mexiquense detalló que el detenido está relacionado con una banda criminal que se dedica al robo y traslado de hidrocarburo, robo de vehículo, venta de narcóticos y homicidio que opera en varias entidades del norte de México.