Rescatan en Chimalhuacán a secuestrado por célula del CJNG

Un hombre fue rescatado tras ser secuestrado en calles del municipio de Chicoloapan, Estado de México, al parecer por una célula criminal que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el operativo fue posible detener a varias personas y asegurar armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que el operativo se realizó tras recibir la denuncia de una mujer, quien se presentó ante la Policía Municipal de Chicoloapan, en donde narró que su hijo fue privado de la libertad y estaba dentro de un inmueble.

“Con el objetivo de rescatar a la víctima, se estableció contacto con fuerzas federales y estatales que realizaban patrullajes de vigilancia. Tras labores de investigación de campo, el despliegue operativo se trasladó a la colonia Corte San Pablo, perteneciente a Chimalhuacán”, detalló la policía estatal.

Intervención en el inmueble

Durante el despliegue operativo, en el que participaron elementos de la SSEM, Guardia Nacional y las policías municipales de Chicoloapan y Chimalhuacán, los elementos de las fuerzas de seguridad escucharon gritos desde el interior de un domicilio.

Ante el riesgo de la situación y para preservar la integridad de la víctima, entraron a la vivienda y encontraron a un hombre sentado en una cama con las manos atadas con cinta negra.

“Durante la intervención detuvieron a siete personas como probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego, encubrimiento por receptación y contra la salud, es posible que los detenidos formen parte de un grupo criminal con orígenes en el Estado de Jalisco”.

Armas y drogas aseguradas

A los detenidos se les informó que mantener retenido a alguien en contra de su voluntad es un delito, procedieron con la detención de todas las personas que estaban en el lugar.

Fueron identificados como:

Jesús “N” de 32 año

Ulises “N” de 20 años

Ricardo “N” de 19 años

Carlos “N” de 39 años

Hugo “N” de 20 años

Fermín “N” de 30 años

Harumy “N” de 26 años

Al hacer la revisión correspondiente de la vivienda, se encontraron dos motocicletas, ambas con reporte activo por robo; también se localizaron un arma larga, tres cortas, una tabla con siglas del CJNG y 34 bolsas con cierre hermético, que en su interior contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

Finalmente, los detenidos, vehículos, la posible droga y armamento asegurado, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

Sanciones por secuestro

Por el delito de secuestro, los detenidos podrían enfrentar una sentencia de 30 a 60 año de cárcel, así como al pago de una multa de 700 a cinco mil días.

Sin embargo, la pena puede disminuir si espontáneamente se deja en libertad a la víctima y no se cobró ningún rescate antes de 48 horas, la víctima tampoco debe presentar daños, en este caso la sanción será de dos a seis años de prisión y de 100 a mil días multa.

En contraste, la pena aumenta de 40 a 70 años y de 700 a cinco mil días de multa, cuando la víctima pierda la vida o a personas relacionadas con ella.

“A quien simule encontrarse secuestrado con amenaza de su vida o daño a su persona con el propósito de obtener rescate o con la intención de que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, se le impondrán de cuatro a 10 años de prisión y de 30 a 150 días multa. La misma pena se aplicará a cualquiera que participe en la comisión de este delito”, establece el Código Penal del Estado de México.

