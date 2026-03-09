Edomex: Reconstrucción de Periférico Norte presenta avance del 68%

Luego de dos meses de labores ininterrumpidas, el Gobierno del Estado de México, que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, informó que la reconstrucción del Periférico Norte presenta un avance del 68 por ciento.

La obra lleva intervenidos hasta el momento 77 de los 108 kilómetros proyectados y forma parte de la estrategia integral de la mandataria, quien ha denominado al 2026 como el “Año de las Obras en EdoMéx”, que busca modernizar la infraestructura vial de la entidad.

Joel González Toral, Director de la Junta de Caminos de la entidad, detalló que la rehabilitación abarca los cuatro cuerpos de la vialidad, partiendo desde la zona del antiguo Toreo, en la colindancia con la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, hasta la caseta de Tepotzotlán.

Con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, el gobierno estatal busca garantizar una superficie de rodamiento digna y segura para los aproximadamente 200 mil automovilistas que transitan diariamente por esta arteria fundamental del Valle de México.

Los trabajos consisten en el fresado y tendido de carpeta asfáltica utilizando materiales de alta calidad y maquinaria especializada para asegurar la durabilidad de la obra. Además de la renovación del pavimento, el proyecto integral contempla labores de balizamiento, instalación de señalización actualizada, aplicación de pintura e iluminación reforzada.

Estas mejoras están diseñadas no sólo para optimizar el flujo vehicular, sino para incrementar la seguridad de los usuarios durante sus traslados diarios. Se prevé que la reconstrucción finalice a finales de abril de este año, beneficiando directamente a más de 15 millones de usuarios.

