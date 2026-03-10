Granizada deja autos y pipa de doble tanque atorada en Tecámac, Edomex

Una fuerte granizada sorprendió a los habitantes de Tecámac, Estado de México, la tarde del lunes 9 de marzo, dejando el pavimento blanco en la autopista México–Pachuca, la pista se volvió una espesa capa de hielo en pocas horas que detuvo por completo la circulación en algunos tramos.

Granizada Especial

Todo empezó como una lluvia intensa y en un rato era una tormenta de granizo que cayó con fuerza sobre esta importante vialidad, a la altura del kilómetro 57 provocó que decenas de automovilistas tuvieran que disminuir la velocidad o detenerse ante el riesgo de accidentes.

Vehículos varados

La acumulación de granizo fue tal que varios vehículos quedaron varados, entre ellos una pipa de ‘doble salchicha’ que terminó completamente atorada, rodeada por montículos de hielo que impidieron su avance. Muchos conductores intentaban continuar su trayecto con dirección hacia Tizayuca, pero el tráfico comenzaba a formarse lentamente en ambos sentidos de la autopista.

Muchos automovilistas señalaron lo que dice el dicho en cuestión de clima “Febrero loco y marzo otro poco”, al ver que la carretera parecía un paisaje invernal. Algunos optaron por detenerse para evitar perder el control del automóvil, mientras otros avanzaban con extrema precaución ante lo resbaloso del pavimento.

Siguen las capas de granizo

Todavía este martes 10 de marzo, algunos vehículos aún presentaban dificultades para moverse debido a las capas compactas de granizo que permanecieron en ciertos puntos de la autopista. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron autos prácticamente rodeados de hielo y la pipa atrapada en la vialidad.

Tras la tormenta, personal de Protección Civil y trabajadores del organismo de agua ODAPAS comenzaron labores de apoyo en las zonas afectadas del municipio. En varias comunidades se reportaron trabajos de desazolve y atención a viviendas que sufrieron daños por la fuerte lluvia. En Santa María Ajoloapan, por ejemplo, se reportó el colapso de algunos techos debido al peso acumulado del granizo, lo que obligó a las autoridades a movilizar equipos para auxiliar a los vecinos.

De acuerdo con registros del Servicio Meteorológico Nacional, este tipo de tormentas suele presentarse durante la transición del invierno a la primavera, cuando masas de aire frío interactúan con aire cálido en la región. Estas condiciones pueden generar nubes de gran desarrollo vertical capaces de producir granizadas intensas, como la que sorprendió a los habitantes de Tecámac.

Ahora esperan a que los rayos de sol hagan su labor y las capas de granizo pueden deshacerse poco a poco para que los vehículos que permanecen varados puedan por fin ser movidos.

*bb