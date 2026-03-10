Explota taller clandestino en Tultepec; un hombre murió y hay grandes destrozos

Una fuerte explosión en un taller de pirotecnia clandestino en Tultepec, Estado de México, provocó pánico entre vecinos de la colonia Amado Nervo, al salir a la calle vieron cómo quedó la casa destruida.

El estallido ocurrió dentro de una vivienda donde, según los primeros reportes, funcionaba un taller de pirotecnia sin las medidas de seguridad necesarias y presuntamente sin permisos oficiales para la fabricación o almacenamiento de material explosivo.

El ruido de la detonación fue tan fuerte que habitantes llamaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Un hombre murió tras la explosión

Dentro del inmueble se encontraba un hombre identificado como Antonio, de 35 años de edad, quien murió a causa de la explosión, de acuerdo con los primeros reportes.

Héctor Torres Martínez, coordinador de Programas Médicos de Segundo Nivel del IMSS exhorta a la población a evitar el uso de cohetones y objetos con pólvora – Foto: Cuartoscuro

La fuerza del estallido dejó el lugar completamente destruido, con daños al parecer severos en la estructura del inmueble donde operaba el presunto polvorín clandestino.

Cuando elementos de emergencia y seguridad llegaron al sitio, confirmaron el fallecimiento del hombre y comenzaron con las labores de revisión para descartar riesgos adicionales.

Tener pirotecnia dentro de una casa representa un alto riesgo debido al manejo de materiales explosivos sin infraestructura especializada.

A pesar de la magnitud del estallido, no fue necesario evacuar viviendas cercanas, aunque autoridades realizaron revisiones en la zona para evitar nuevos riesgos.

Medidas de seguridad en talleres de pirotecnia

Los talleres de pirotecnia deben cumplir varias medidas básicas de seguridad porque trabajan con pólvora y mezclas altamente explosivas. Cuando no se respetan, ocurren accidentes graves como explosiones de talleres clandestinos.

Un grupo de jóvenes ocasionó incendio al arrojar cohetes a una vivienda; pérdidas totales. Armando Monroy

Para empezar, deben tener permisos y regulación, contar con permiso de la SEDENA, que regula todo lo relacionado con explosivos y pólvora, autorización del municipio, registro en el Padrón de Pirotécnicos, dictamen de Protección Civil, y es claro que sin estos permisos el lugar se considera ilegal.

También debe haber distancia entre talleres y viviendas, los talleres deben estar lejos de casas y zonas habitadas, separados entre sí por distancias de seguridad para que una explosión no detone otros talleres.

La construcción del taller debe diseñarse para reducir daños en caso de explosión. Normalmente se pide muros ligeros o de material que libere presión, techos frágiles o de lámina, que permitan que la explosión salga hacia arriba, puertas que abran hacia afuera, ventilación natural, cantidad limitada de pólvora.

Y además no se puede almacenar pólvora sin control, las reglas básicas incluyen tener cantidades pequeñas por área de trabajo, guardar la pólvora en bodegas separadas, así como nunca mezclar almacenamiento con producción.

En talleres pirotécnicos no se usan herramientas que produzcan chispas. Se utilizan herramientas de madera, plástico o bronce, mesas antiestáticas, ropa de algodón (no sintética).

También hay prohibición de fuentes de calor, en el taller está prohibido fumar, encendedores, celulares en algunas zonas, equipos eléctricos sin protección ya que una chispa mínima puede provocar una detonación.

Finalmente, todo taller debe contar con extintores adecuados, rutas de evacuación, capacitación en incendios, así como contacto inmediato con bomberos y Protección Civil.

*bb