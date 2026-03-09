Ecatepec: Detiene a 11 sujetos por intento de despojo en dos colonias

Fueron detenidos 11 sujetos en dos hechos distintos como probables responsables del delito de despojo en Ecatepec, Estado de México, quienes ingresaron a dos viviendas en las colonias Luis Donaldo Colosio y Valle de Aragón, este último inmueble que estaba asegurado por la Fiscalía y los sospechosos quebrantaron sellos.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados del Sector 1 realizaban patrullajes de prevención del delito y recibieron una denuncia sobre la presencia de un grupo de personas que forzaban un zaguán para ingresar por la fuerza a un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Los elementos realizaron una movilización de reacción inmediata en calle Veracruz y al llegar hallaron a siete masculinos y una femenina en el interior de un domicilio, quienes al escuchar la presencia policial intentaron escapar a bordo de dos camionetas, una Ford Freestar gris y otra Chevrolet Cheyenne negra, y una motocicleta Italika DM azul con negro.

Ante ello, se les marcó el alto y realizaron una revisión preventiva, a quienes encontraron un chaleco balístico color negro y dos armas de fuego -Smith and Wesson y Five Seven verde-, ambas con cartuchos útiles, además de un panel balístico al parecer de la Guardia Nacional con vida útil, de uso de la Sedena.

Por este motivo fueron detenidos Ernesto “N”, Johan José “N”, Juan Alberto “N” -de origen venezolano-, Eber Elias “N”, Erika Margarita “N”, Pablo Iván “N”, Alberto “N” y Neftalí “N”, quienes fueron presentados ante la Fiscalía Especializada en Despojos.

En la colonia Valle de Aragón, elementos del Sector 23 detuvieron a tres sujetos que ingresaron de manera ilegal a una vivienda que se encontraba asegurada por la Fiscalía Mexiquense por el delito de despojo y realizaron quebrantamiento de sellos CA/CAJ/AEC/034/373517/24/12 con folio 2792-G-25-A.

Al cuestionarles su presencia en el punto, los masculinos señalaron que fueron contratados por el dueño para colocar cámaras de vigilancia, aunque no llevaban estos dispositivos.

Los policías municipales informaron a los sujetos que el inmueble estaba bajo resguardo de la Fiscalía por el delito de despojo, por lo que incurrieron en un delito al ingresar y quebrantar sellos; en el sitio fueron detenidos Edgar Tomás “N”, Cristopher Enrique “N” y Edwin Hasam “N”, además de que se pusieron a disposición los sellos rotos y una camioneta GMD tipo Yukon blanca, en la que se trasladaban.

Aseguran taller que confeccionaba uniformes falsos

El pasado 4 de marzo, chalecos balísticos negros y con estampado de camuflaje en color verde, con las leyendas de Ejército y Marina, así como material y herramientas para su elaboración, cascos y escudos balísticos, además de dos granadas de mano, una de fragmentación y una de gas lacrimógeno, fueron hallados en un taller clandestino en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, este sitio podría ser usado por células de grupos criminales vinculados a la distribución de equipo táctico y armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, incluso a otros estados y los utilizaban grupos delictivos para hacerse pasar como fuerzas de seguridad.

El sitio fue localizado luego de investigaciones de la Policía Municipal de Ecatepec, tras la detención de dos personas vinculadas al robo de transporte.

Al ubicar el lugar establecido, en la tercera cerrada de Ruiz Cortines en Santa María Chiconautla, se desplegó en la zona un operativo de seguridad perimetral con elementos de la Policía Metropolitana, binomios caninos, Grupo de Operaciones Especiales, elementos del Sector 14, Marina y la policía estatal, para llevar a cabo el cateo del lugar por una orden otorgada por un juez de control.

La zona, donde se ubica la vivienda de dos niveles, se encuentra sobre una calle de terracería y lotes baldíos, fue acordonada, por lo que los vecinos se resguardaron en sus viviendas, ante el despliegue de elementos, mientras que al interior se llevaba a cabo el cateo.

Se informó que en el taller clandestino encontraron chalecos, equipo táctico, entre placas balísticas, cascos, escudos antimotines, con leyendas similares a los utilizados por el Ejército y la Marina, así como todo para poder confeccionarlos, además de un altar a la Santa Muerte, en el lugar también fueron halladas dos granadas

El sitio quedará bajo resguardo de personal de la Fuerza de Tarea Marina, de la Policía de investigación (PDI) de la Fiscalía Mexiquense y Policía Municipal con un despliegue de seguridad perimetral.

jcp