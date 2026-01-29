Regularización de predios en La Paz, Edomex: Autoridades anuncian bajo costo

Con la finalidad de regularizar y ordenar el crecimiento urbano en Los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex), solo se cobrarán mil 200 pesos por regularizar un predio, mientras que con particulares pagarían entre 28 mil y 50 mil pesos.

Al encabezar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Prevención y Control del Crecimiento Urbano, la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, mencionó que, para contar con un municipio seguro y ordenado, es necesario regularizar aquellas partes donde se pueda intervenir y evitar más asentamientos ilegales en el territorio local.

Para ello, indicó que se ha establecido una coordinación de convenios con las diversas autoridades involucradas en el tema, por lo que se cuenta con la coordinación y el apoyo de los institutos Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), de la Función Registral del Estado de México (IFREM), del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria.

Ante autoridades auxiliares de la cabecera municipal y de las colonias Hank González, Lomas de Altavista y Fraccionamiento Floresta, entre otras, la presidenta destacó que es una necesidad regularizar aquellos sitios donde se pueda intervenir y, de esa forma, que los poseedores de algún terreno cuenten con la documentación que les dé seguridad jurídica.

En La Paz, gran parte de la población carece de un documento que acredite la propiedad (escrituras); no solo en la parte alta, sino también en las zonas bajas existe este problema y hay sitios hacinados y con asentamientos ilegales”, detalló.

Al inicio de la administración, indicó, no se contaba con un padrón confiable, ni con un Atlas de Riesgo, lo que impedía una regularización confiable y segura; es decir, no se contaba con un Plan de Desarrollo, ni mucho menos con un Atlas de Riesgo, lo que llevó a la subdivisión de terrenos sin mirar la seguridad de las casas y, de manera irregular e irresponsable, se vendieron en zonas de alto riesgo. Por lo que ahora ya se estableció un módulo de atención para la regularización de predios”, apuntó.

Regularización de terrenos

Por su parte, el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial municipal, Leonardo Daniel Rosas Paz, dijo que el municipio, en coordinación con el IMEVIS e INSUS, trabaja en un proyecto de regularización de terrenos en las zonas altas, donde se han establecido polígonos como el de San José Las Palmas.

Aquí se empezará a trabajar en las siguientes semanas para su regularización y el otro es en Lomas de San Isidro, donde ya hay reuniones de cómo se laborará y se levantará un plano para comenzar a juntar los expedientes correspondientes, conforme al Atlas de Riesgo y al Plan de Desarrollo Municipal, para poner un control en estas zonas”, añadió.

Damián García, representante del IMEVIS, abundó que en La Paz hay muchas zonas irregulares en donde se puede entrar a regularizar y apoyar al ciudadano.

La alcaldesa Martha Guerrero fue una de las primeras servidoras públicas en colocar un módulo de atención y recepción de documentos del IMEVIS para regularizar y evitar que la gente tenga que trasladarse a la Delegación de Neza”, destacó.

Finalmente, comentó que, en apoyo a la gente que menos tiene, el gobierno del Estado de México solo cobrará mil 200 pesos por regularizar su predio, mientras que con particulares pagarían entre 28 mil y 50 mil pesos por obtener ese documento, situación que debe ser aprovechada por la comunidad.

