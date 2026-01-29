Aplican operativo aleatorio en transporte público de Ecatepec, Edomex

Con Células de Género y la Unidad Canina se estarán realizando supervisiones al transporte público de pasajeros de forma aleatoria en Ecatepec, Estado de México (Edomex), para inhibir los asaltos.

Por lo que, con el despliegue de elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, además de la Policía de Género y la Unidad Canina, se realizó el operativo “Transporte Seguro” en la colonia Jardines de Morelos, que busca prevenir robos a pasajeros, acoso o agresiones a mujeres durante sus traslados.

El despliegue se realizó en avenida Jardines de Morelos, donde participaron elementos de Tránsito, Prevención del Delito, Metropolitana Sector 16, Grupo de Operaciones Especiales, Unidad Canina, Marina y Guardia Nacional.

Operativo en Ecatepec, con respaldo de la Guardia Nacional

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss refirió que de manera permanente se aplica el operativo con respaldo de la Guardia Nacional, Marina y todos los grupos tácticos, con el objetivo de brindar tranquilidad a quienes se trasladan al trabajo o a la escuela en el municipio o fuera de él.

Antes del amanecer ya salen a trabajar miles y miles de vecinos todos los días y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lleguen con bien a su destino. Seguimos en varios puntos, en la mañana, noche y madrugada”, precisó.

Uniformados abordaron de manera aleatoria camionetas y autobuses del transporte público y solicitaron a los pasajeros masculinos descender de las unidades para realizar una revisión, en compañía de caninos.

Mientras que policías de Género subieron a los vehículos para preguntar a las mujeres si había alguna situación de riesgo en su trayecto y también difundieron los números de emergencia y el funcionamiento de la aplicación Red Violeta.

Durante las intervenciones, mujeres respaldaron estas acciones, que las hacen sentir más seguras, porque pueden prevenir incidentes delictivos.

Prevención de delitos

Luis Enrique Serna, subdirector de Tránsito Municipal, precisó que este operativo se realiza diariamente de acuerdo con la incidencia delictiva en el territorio, con la intención de prevenir robos a usuarios o cualquier tipo de acoso o agresiones a mujeres.

Como resultado de estos operativos hemos tenido 39 detenidos por faltas administrativas al portar sustancias tóxicas y también remitidos al Ministerio Público por acoso o tocamientos a pasajeras; por eso la presencia es en todo el territorio”, dijo.

