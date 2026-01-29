Detienen a extorsionadores que exigieron predio a víctima

En el municipio de Tezoyuca, Estado de México, fueron capturadas nueve personas a las que se les acusa de cometer los delitos de extorsión y portación de arma, en agravio de un comerciante del lugar, a quien además de solicitarle dinero para no atentar contra su integridad, también le exigieron las escrituras de una propiedad.

La captura estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con apoyo de la Policía Municipal de Texcoco y Tezoyuca.

En la investigación de las autoridades se estableció que el 27 de enero, la víctima estaba en su domicilio, en donde fue abordado por dos personas, éstas lo amenazaron para exigirle una cantidad de dinero y las escrituras de un terreno.

“Al día siguiente, un grupo de diez personas portando armas de fuego, regresó al domicilio de la víctima para reiterar la exigencia económica; sin embargo, la víctima forcejeo con uno de ellos y recibió un disparo”.

Ante este hecho se alertó a los policías municipales de Texcoco y Tezoyuca, así como elementos de la policía estatal, quienes se encargaron de la detención.

Foto: FGJEM

Los capturados fueron identificados como:

Brayan Alexis "N"

Víctor Uriel “N”

Oliver Brian "N"

Carlos Eduardo "N"

Froylán Martín “N”

Andri Yosef “N”

Andri Yosef “N” Emiliano “N"

Tamara Alexandra "N"

Mariana "N"

Los detenidos fueron llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco para que un juez se encargue de determinar su situación jurídica.

Desmantelan call center

En otro hecho, en el que participaron fuerzas federales y estatales, gracias a un cateo se pudo desmantelar un call center clandestino que operaba en una vivienda en el municipio de Ecatepec, desde donde se cometían los delitos de extorsión y fraude bancario.

En la intervención participaron la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y Policía Municipal.

“Derivado de una denuncia, el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar un inmueble, en donde al parecer se cometían estos ilícitos, por lo que solicitó y obtuvo de la autoridad judicial la autorización para realizar técnica de investigación de cateo en un domicilio ubicado en la calle Venustiano Carranza, de la colonia Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Ecatepec”.

Dentro del inmueble se encontraron equipos de comunicación, telefonía, electrónicos y documentación física y digital, la cual contenía información bancaria, la cual se usaba para cometer actividades, principalmente fraudes a cuentahabientes.

Foto: FGJEM

Por lo que se aseguraron computadoras portátiles y de escritorio, audífonos con diademas y micrófono, modem emisores de internet, una máquina contadora de dinero y empaques de chips de telefonía celular.

“Una vez que el Agente del Ministerio Público dio por concluida la diligencia, ordenó el aseguramiento del inmueble con la intención de preservar el lugar y las evidencias localizadas en el mismo”.

*DRR*