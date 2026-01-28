Explosión de polvorín en Texcoco deja a una persona herida

Una persona resultó lesionada y dos más con crisis nerviosa al registrarse una explosión en un polvorín en la colonia Los Reyes San Salvador, municipio de Texcoco, Estado de México.

Protección Civil de Texcoco, policías municipales y bomberos acudieron al llamado de una explosión en un taller donde se fabricaba pirotecnia al parecer de forma clandestina, ubicado en la cerrada Cuauhtémoc, desconociéndose que ocasionó la explosión.

En el lugar atendieron a tres personas por crisis nerviosa, una de ellas policontundida, quien fue lanzada varios metros ante la explosión.

Luego de que el fuego quedó sofocado, en el lugar permaneció una unidad de Bomberos para la remoción de escombros.

Asimismo, se reportó una fuga de gas que provocó una explosión y se registró quema de llantas en la colonia Coatlinchán y en la Unidad del ISSSTE, sin que se reportaran lesionados.

*DRR*