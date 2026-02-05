Incendio consume departamento en La Paz, Edomex; rescatan a mascotas

Dos mascotas fueron rescatadas con quemaduras leves al registrarse un incendio en un departamento de la colonia Emiliano Zapata, municipio de La Paz, Estado de México (Edomex), sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se registró en la calle 2.ª Cerrada de Teatlalco, lote 4, manzana 6, esquina con la calle Ahuatitla, en la citada colonia Emiliano Zapata.

Luego de la activación de los servicios de emergencia, tras una llamada al Centro de Control y Comando (C2), personal de la Coordinación de Protección Civil, Prehospitalario y Seguridad Ciudadana de La Paz arribó al lugar, donde visualizó que de un departamento, ubicado en un segundo nivel, emanaban radiación y humo. Sin embargo, no lograron contactar al propietario ni a algún habitante del inmueble, por lo que, con ayuda de vecinos, lograron ingresar.

Incendio en departamento en La Paz. Especial

Retiran cilindro de gas

Una vez que los bomberos entraron, avistaron muebles y electrodomésticos afectados, así como un calentador eléctrico enchufado. Fue necesario el retiro de un cilindro de gas de 20 kilogramos, con indicios de radiación indirecta por el fuego.

La autoridad competente informó que el incendio tuvo lugar en la cocina del departamento, dejando un área dañada de 16 metros cuadrados de los 30 metros cuadrados que comprende la vivienda.

Ante estos hechos, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos exhortó a la ciudadanía a revisar las instalaciones antes de salir de casa para prevenir incendios.

