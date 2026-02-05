Capturan a sujeto que robó tractocamión con dos remolques

Policías estatales del Estado de México detuvieron a un sujeto y recuperaron un tractocamión con dos remolques en el municipio de Tultitlán, ya que el vehículo contaba con reporte de robo, el cual se cometió con el uso de violencia.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que esto fue posible gracias a un operativo de seguimiento cuando se recibió una alerta del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

“Se alertó sobre el despojo de dicho automotor ocurrido momentos antes en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Huehuetoca, personal de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) realizó labores de seguimiento en tiempo real, con ayuda del sistema GPS de la unidad”.

Aseguran inhibidores de señal

En el análisis de las imágenes, los monitoristas localizaron a la unidad cuando circulaba por la caseta de cobro A36, en el municipio de Tultitlán, por lo que se avisó a los agentes de campo para que llegaran al lugar y pudieran recuperar la unidad.

Los elementos de la SSEM detuvieron la marcha de la unidad y le dijeron al conductor, identificado como José “N”, que se haría una revisión porque se tenía alerta por robo.

“Durante la intervención, al llevarse a cabo una inspección de acuerdo a los protocolos de actuación, se localizaron dos inhibidores de señal de ocho antenas cada uno con una pila portátil, uno más con 12 antenas que estaba adherido a uno de los remolques del transporte de carga y dos teléfonos móviles”.

Por ese motivo se procedió con la detención del hombre, quien junto con los indicios fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Detienen a 3 con drogas y arma

La SSEM también informó que en un patrullaje, en el que también participó la Guardia Nacional y Policía Municipal de Metepec, fueron detenidas tres personas a las que se les aseguraron dosis de droga, armas y equipos electrónicos.

La detención ocurrió en la colonia San Jerónimo Chicahualco, cuando los uniformados observaron a tres personas con actitud inusual.

“Al notar la presencia policial emprendieron la huida a pie tierra; sin embargo, fueron alcanzados metros adelante”.

En la revisión preventiva encontraron:

Un recipiente de aluminio que contenía bolsas plásticas con hierba seca con características a la marihuana

Una báscula gramera

Una réplica de arma de fuego

Un arma punzocortante

Cuatro teléfonos celulares

Tres computadoras portátiles

La autoridad detuvo a Ángela “N” de 34 años, Julio “N” de 43 años, y Roberto “N” de 54 años de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

