Robaban autopartes en la Roma Norte CDMX ¿los reconoces?

Tras enfrentarse a balazos con elementos policíacos, dos sujetos fueron detenidos por robar autopartes en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo N, de 52 años, y Enrique “N”, de 49 años, quienes fueron detenidos luego de que intentaran huir a bordo de un vehículo tras ser sorprendidos cuando sustraían autopartes de un automóvil.

Los hechos ocurrieron ayer, cuando policías que realizaban recorridos de vigilancia observaron a un hombre retirando los faros de un vehículo Seat Ibiza modelo 2019, color azul, que se encontraba estacionado en el cruce de las calles Mérida y Cuauhtémoc, en la colonia Roma Norte. Al notar la presencia policial, el sujeto abordó un vehículo Volkswagen Gol color rojo, en el que escapó junto con otro hombre.

Auto afectado Especial

Hubo una persecución

Los oficiales dieron seguimiento al automóvil y lograron interceptarlo en el cruce de Cuauhtémoc y Doctor Navarro, en la colonia Doctores. Durante la intervención, el conductor descendió del vehículo y apuntó con un arma de fuego a uno de los policías, quien repelió la agresión y lesionó al hombre a la altura del tobillo izquierdo, logrando su detención. El copiloto intentó huir a pie, pero fue asegurado metros adelante.

Auto de los ladrones Especial

Durante la revisión preventiva, los policías aseguraron un arma de fuego y recuperaron dos faros del vehículo afectado, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Lo robado Especial

Paramédicos acudieron al sitio para valorar al detenido lesionado, quien presentó una herida en la extremidad inferior izquierda sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Ambos hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Resultados contra robo de autopartes

En el marco del operativo “Refuerzo CDMX”, la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades capitalinas, logró avances relevantes contra las redes de robo y comercialización ilegal de autopartes en la Ciudad de México.

Decomiso de aproximadamente 155 toneladas de autopartes con reporte de robo, lo que apunta a bodegas, centros de acopio y comercios que operaban como nodos de distribución. Así como el aseguramiento de 17 inmuebles, presuntamente usados para resguardo o venta de autopartes robadas. Inspección de 784 vehículos y revisión de 1,443 personas en un periodo de 31 días, en distintas alcaldías.

También se han hecho filtros de verificación a transporte de carga y comercios, enfocados en comprobar la procedencia legal de mercancías, una línea clave para frenar la venta abierta de autopartes robadas. El volumen de autopartes decomisadas indica que el robo vehicular y de autopartes fue una prioridad operativa.

*bb