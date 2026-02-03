Absuelven al rector de Universidad Chapingo del delito de violación

Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) fue absuelto del delito de violación, del que fue acusado por parte de una alumna presuntamente ocurrido en octubre del 2022.

Cabe señalar que la denuncia fue presentada en el 2024, desde entonces el rector aseguraba que se trataba de un asunto político.

Durante la audiencia realizada en los juzgados orales de Texcoco, un juez consideró que no existieron las pruebas suficientes para sustentar una resolución condenatoria.

Ello porque presuntamente hubo inconsistencias en la declaración de la denunciante, de acuerdo con la defensa del rector, la supuesta afectada habría tenido contactó con su presunto agresor posterior a su ataque.

Los abogados del acusado ofrecieron testimonios y documentos que, según argumentaron, contradicen directamente el relato de la presunta víctima, pues afirmaron que excompañeras y personas del entorno de la denunciante declararon que nunca mencionó una agresión en aquel periodo.

Pues mantuvo contacto con el acusado, participó en actividades políticas relacionadas con él, incluida su toma de protesta como Rector, donde ambos fueron fotografiados saludándose.

Además, diversos testigos indicaron que la denuncia se habría interpuesto un año después, tras la destitución de un funcionario universitario, quien era pareja sentimental de la denunciante.

