Edomex registra más de 70 casos de gusano barrenador durante enero

En el Estado de México durante enero se atendieron 75 casos sospechosos de gusano barrenador, en los municipios de la zona sur de la entidad, de los cuales 29 resultaron positivos, uno negativo y 33 permanecen en proceso de confirmación.

La Secretaría del Campo mexiquense presentó ante el Gobierno de México los avances en la atención del gusano barrenador, se detalló que en la entidad se han impartido más de 30 capacitaciones a cerca de 600 productores, así como la colocación de más de 400 trampas, de un total estimado de mil 500 previstas para la entidad.

Asimismo, 20 brigadas integradas por 40 médicos veterinarios atienden los reportes de manera directa, en los casos donde se detectan gusaneras se toman muestras para su análisis y se canalizan a los enlaces de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA).

Foto: Especial

Los casos confirmados corresponden principalmente a bovinos, con 23 eventos, además de dos caprinos, dos porcinos, un perro y un caballo, todos con heridas previas a la infestación.

Los municipios con reportes son Amatepec, Luvianos, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, Tejupilco y Tlatlaya, zonas donde se mantiene vigilancia sanitaria permanente.

En la reunión, Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció el incremento de personal veterinario para reforzar la atención en la entidad.

