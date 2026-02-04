Filtran VIDEO: Camión de la Guardia Nacional embiste a motociclistas en Ecatepec

Un vehículo de la Guardia Nacional embistió a motociclistas en Ecatepec, Estado de México (Edomex), luego de que circulaba por un carril confinado del Mexibús, se pasó el alto y terminó por causar la tragedia dejando como saldo un muerto.

Fue el pasado 3 de enero antes de las 11:00 horas sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la colonia Guadalupe Victoria, que se ubica en el municipio antes mencionado.

Reportes preliminares señalan que el camión de la corporación federal circulaba por el carril exclusivo de la Línea 2 del Mexibús, cuando impactó a una motocicleta color rojo en donde viajaban dos personas.

Video de Guardia Nacional al embestir a motociclistas

Guardia Nacional embiste a motociclistas. Especial

En redes sociales se filtró el video que deja ver el momento exacto del accidente, grabado por la cámara del vehículo de un conductor que se encontraba en la zona, parado en el mismo semáforo en donde ocurrió la tragedia.

Las imágenes difundidas muestran al camión de la Guardia Nacional avanzando, pese a que el semáforo marcaba el alto para la circulación. Segundos después, la unidad embiste a los motociclistas, quienes salieron proyectados y quedaron tendidos sobre el asfalto.

De la Guardia, no mam… la chava”, se escucha decir a los testigos.

Tras el fuerte impacto, motociclistas, transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar, se detienen, mientras que el vehículo de la Guardia Nacional también se paró más adelante e incluso se observa cómo bajan algunos uniformados.

Víctimas y detención

A consecuencia del incidente, el servicio de la Línea 2 del Mexibús, que corre de Las Américas, en Ecatepec, a La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, registró retrasos. A través de redes sociales, la cuenta oficial del sistema informó que las corridas se vieron afectadas mientras se atendía el incidente.

Presuntamente, el vehículo de la Guardia Nacional se dirigía hacia una base operativa ubicada en Avenida Estado de México, en la colonia Bello Horizonte, municipio de Tultitlán, cuando ocurrió el accidente.

El saldo del accidente fue de un motociclista de 43 años muerto, mientras que la mujer que conducía el vehículo, de 30 años de edad, resultó lesionada y trasladada a un hospital.

El siniestro movilizó a elementos de Protección Civil, así como a policías estatales y municipales, quienes acordonaron la zona para permitir las labores de auxilio, así como para el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.

En tanto, el conductor del vehículo de la Guardia Nacional, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se encuentra en calidad de detenido mientras se resuelve la situación jurídica.

*mvg*