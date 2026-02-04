Día del Amor y la Amistad: Alistan bodas colectivas en La Paz, Edomex

De manera gratuita, este 13 de febrero se llevarán a cabo Bodas Colectivas en el municipio de Los Reyes La Paz, en coordinación con el Registro Civil del Estado de México, en el marco del Día del Amor y la Amistad.

La presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, indicó que para este evento se espera que más de 200 parejas formalicen su unión; incluso participarán parejas de colectivos o miembros de la comunidad LGBT.

En el evento habrá rifa de electrodomésticos y diversas sorpresas para hacer de esta fecha un momento verdaderamente inolvidable. Para ello, se pide a los contrayentes presentar solicitud debidamente registrada (otorgada por el Registro Civil), copia certificada y actualizada del acta de nacimiento de los contrayentes, certificado médico prenupcial, CURP actualizada, copia de identificación oficial (INE) y acudir a firmar a la Oficialía del Registro Civil.

Para las bodas colectivas, las inscripciones concluirán este próximo 10 de febrero, con un trámite gratuito, incluido para matrimonios igualitarios; por consecuencia, los interesados pueden acudir a la Oficialía más cercana a su domicilio. Este evento se llevará a cabo en el centro del municipio, en la Plaza Gral. Luis Cerón s/n, Cabecera Municipal, La Paz, Estado de México.

Diversidad Sexual

Mientras tanto, el Departamento de Diversidad Sexual acompañará en el proceso de matrimonio, con orientación en cada etapa a las parejas, a fin de lograr que se lleve a cabo en completa calma. Con acciones como esta, se reafirma la vocación de ser un municipio incluyente, solidario y cercano a su gente, donde el amor, la familia y la unión se celebran como pilares del tejido social.

Es de señalar que estas bodas comunitarias tienen un enfoque en igualdad y derechos; muestra de ello es que el año pasado destacó una pareja de la comunidad LGBT que formalizó su relación, otra igualitaria y una más perteneciente a grupos vulnerables con alguna discapacidad, lo que demuestra el compromiso municipal con un evento de igualdad e inclusión, apuntó.

