Grave, conductora de motocicleta embestida por Guardia Nacional en Ecatepec

Una unidad de la Guardia Nacional (GN) impactó y arrolló a dos motociclistas en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), en un trágico accidente que derivó en la muerte de uno de los tripulantes y dejó a la otra persona en estado grave.

El incidente, captado por la cámara de otro vehículo, ocurrió la mañana de este martes 3 de enero, alrededor de las 11:45 horas, sobre la Avenida José López Portillo, a la altura de la colonia El Árbol, cerca de la estación San Carlos del Mexibús.

Las imágenes revelaron el momento exacto en que la camioneta oficial, que circulaba por el carril exclusivo del Mexibús, no se detuvo a pesar de que el semáforo ya marcaba el alto. La motocicleta, con dos personas a bordo, intentó cruzar la avenida, y se impactó contra el lateral del vehículo de la Guardia Nacional, que posteriormente pasó por encima de los motociclistas.

¿Quiénes son las víctimas?

Motociclistas embestidos en Ecatepec. Especial

La persona que perdió la vida en el lugar fue identificada como César Aristeo Hernández, de 42 años de edad, quien se dedicaba al comercio y era conocido por sus amigos como "El Gandalla". Su cuerpo fue velado en su domicilio ubicado en el Pueblo de Guadalupe Victoria, Ecatepec.

La conductora de la motocicleta fue identificada como Mariana Ivett Franco Sánchez permanece en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde su estado de salud se reporta como grave.

Piden justicia

Liliana Hernández, hija del fallecido, compartió que el martes, su padre iba con su amiga Mariana, quien le había pedido ayuda para arreglar su moto e ir por unas piezas para repararla, cuando ocurrió la tragedia. Liliana denunció la falta de acercamiento por parte de las autoridades.

Ayer fuimos a levantar el acta de defunción, de pues todo el proceso que se hace y no tuvimos ningún acercamiento de la Guardia Nacional. Eso sí, llegaron convoyes, llegaron muchos oficiales, pero ninguno se acercó a decir pues nada," afirmó.

La familia de César Aristeo pidió justicia y exigió que se determinen las responsabilidades por la muerte de su ser querido.

Motociclistas embestidos en Ecatepec. Especial

Sin comunicado oficial

Hasta el momento, ni la Guardia Nacional ni las autoridades estatales han emitido un comunicado oficial sobre este hecho para determinar las responsabilidades. El accidente resaltó, además, las imprudencias viales en la zona, donde el equipo de Imagen Noticias. observó un alto número de vehículos y peatones que no respetan los carriles ni los cruces establecidos.

*mvg*