CDMX inicia febrero con frío intenso y doble alerta por bajas temperaturas

La Ciudad de México registra un descenso importante de temperaturas este domingo 1 de febrero de 2026, lo que llevó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a activar una doble alerta por frío vigente de 00:00 a 09:00 horas en las 16 alcaldías de la capital.

La dependencia advirtió que durante la madrugada y primeras horas del día se esperan temperaturas bajas y, en algunas zonas, posibles heladas, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.

“¡Buen día! Este domingo en la Ciudad de México, amanece muy frío”, informó la SGIRPC a través de su cuenta oficial en X. Añadió que por la tarde se prevé un aumento de las temperaturas máximas, con ambiente templado, cielo medio nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas.

Alcaldías con Alerta Naranja por heladas

La Alerta Naranja se activó en demarcaciones donde se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 °C, con riesgo de heladas durante la madrugada y el amanecer. Estas alcaldías son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

La Alerta Amarilla aplica en alcaldías con temperaturas de entre 4 y 6 °C, donde no se esperan heladas, pero sí un ambiente frío persistente. En este nivel se encuentran Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza.

La SGIRPC explicó que la doble alerta por frío busca prevenir afectaciones a la salud, especialmente entre niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

“En época de frío, los adultos mayores son más vulnerables a las enfermedades respiratorias por los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire”, advirtió la dependencia capitalina.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Las autoridades recomiendan abrigarse con varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, proteger nariz y boca al salir temprano y evitar cambios bruscos de temperatura. También se sugiere hidratarse adecuadamente, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y ventilar los espacios cerrados si se utilizan calentadores o chimeneas.

Ante cualquier emergencia, la población puede reportar al 911 o comunicarse con Locatel a los teléfonos 55 5658 1111 y 55 5683 2222.

