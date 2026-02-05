Robos a escuelas en Chalco una 'pesadilla'; jardín de niños lleva 15 atracos

El robo a escuelas de diferentes niveles se ha recrudecido en el poblado de San Martín Cuautlalpan en el municipio de Chalco, Estado de México y uno de los principales atractivos de los ladrones es el Jardín de Niños Bertha Von Glumer. Y aunque la mayoría de los vecinos saben quiénes son los ladrones, cuando los detienen NADIE denuncia, lo que dificulta castigar a los responsables, señaló la alcaldesa Abigail Sánchez.

Van 15 robos a la misma escuela

Alma Delia Espinoza, responsable del jardín de niños Bertha Von Glumer explicó que ella tiene laborando en dicho plante cerca de 13 años y en ese lapso han robado en 15 ocasiones, “de las primeras veces cuando no había malla ciclónica y ni la concertina, se robaban hasta las mesas, los muebles de las televisiones, dejaban unos pedazos por allá, por acá”, explicó.

Robos a escuelas en Edomex Especial

Mencionó que, ante los constantes robos, colocaron malla y concertina, pero ni ello ha detenido a los ladrones, quienes la han cortado y entran llevándose lo poco que queda de valor, además de causar destrozos; resaltó que estos robos, provocan que los padres de familia hayan tenido que estar cooperando para cubrir los daños o comprar el equipo que se roban, por lo que los han dejado sin internet, luz y agua.

A veces ponen una llanta, un bote, una tarima, un pedazo de losa, se suben y cortan desde afuera la concertina y cortan la misma malla ciclónica”.

Ante ello, ha tenido que quedar a resguardo de los mismos padres de familia el poco equipo que queda, por lo que tienen que estarlo llevando todos los días.

Robos a escuelas Especial

Robos también en los alrededores

Pero no solamente han entrado a robar a este plantel, sino a todos los que hay alrededor.

“En la mayoría de las escuelas de por aquí hay falta de seguridad, ha habido varios robos, aquí es la tercera vez que han robado, se ha dado cuenta ya no hay material que puedan utilizar sin embargo se meten y hacen perjuicios, en la secundaria de acá abajo tiene poco que le robaron”, señaló Esteban Rosas, padre de familia.

Lilia Díaz, madre de familia, aseguró que los ladrones son personas del mismo pueblo que se aprovechan de la poca seguridad que hay en la zona. “Desafortunadamente se le ha dicho en varias ocasiones a las autoridades, han acudido en una que otra ocasión, pero desafortunadamente se les han echado a correr, los han tenido tanto las autoridades como el pueblo, ya que es gente del mismo pueblo, pero desafortunadamente no se ha hecho nada”.

Piden a los vecinos denunciar los ilícitos

Las autoridades municipales confirmaron que existe impunidad, debido a que los afectados no quieren denunciar.

“Nosotros estamos invitando mucho a la sociedad a que haga las denuncias porque mi policía ha agarrado a muchos de estos rateros y a veces no quieren denunciar, entonces que nos ayuden hacer la denuncia, incluso hace rato detuvimos a las personas, pero los afectados ya no quieren presentar la denuncia”, apuntó la alcaldesa Abigail Sánchez.

