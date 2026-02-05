Fiscalía Edomex ejerce acción penal contra 8 PDIs por extorsión y usurpación de funciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició 110 expedientes, 67 investigaciones de oficio y recibió 43 denuncias en relación a diversas publicaciones que señalan conductas delictivas supuestamente cometidas por servidores públicos de esta Institución.

Mencionó que al realizar investigaciones y analizar publicaciones y videos, se pudo identificar señalamientos en contra de 39 servidores públicos de la Fiscalía y ocho personas ajenas, de estas últimas, cinco aún no han sido plenamente identificadas al no existir indicios suficientes. Se continúa con las labores o acciones tendientes para establecer su identidad.

Parte de los resultados de la investigación Especial

Policías de Investigación señalados

Con los indicios e información recabada se estableció la probable intervención de ocho policías de investigación en la comisión de uno o más ilícitos. Por este motivo, la Fiscalía del Estado de México ejercitó acción penal en contra de ellos (dos por el delito de extorsión y seis por usurpación de funciones públicas, los cuales se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de imputación).

Reproducir Video de presuntos agentes ministeriales del Edomex se dedicaban a extorsionar, la fiscalía del estado inició 110 expedientes, 67 investigaciones de oficio y recibió 43 denuncias

Respecto a otros 20 elementos señalados en las indagatorias, se continúa con la investigación para esclarecer los hechos y su probable participación en los mismos, sin que hasta este momento existan indicios suficientes para una imputación en sede judicial, no obstante, también se iniciaron procedimientos administrativos en su contra ante el Órgano Interno de Control, Visitaduría General, Órgano Sustanciador y Comisión de Honor y Justicia.

11 servidores públicos

Por cuanto hace a otros 11 servidores públicos, se estableció que no se encuentran relacionados con alguna conducta delictiva motivo de estas investigaciones.

Adicionalmente, mencionó que se identificó que tres individuos ajenos a la Fiscalía y quienes fueron denunciados por las víctimas, presuntamente intervinieron en hechos constitutivos de delito, por ese motivo se ejercitó acción penal en su contra por secuestro con fines de extorsión.

Para continuar con la integración de los expedientes de investigación y en ejercicio de sus atribuciones, el Agente del Ministerio Público, contactó a 41 presuntas víctimas, quienes fueron citados en sede ministerial para aportar mayores datos a su denuncia, sin embargo y a pesar de manifestar su interés, desde el 19 de enero a la fecha, sólo tres acudieron a rendir su entrevista, lo que permitió la judicialización.

Se archivaron expedientes

En relación a lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que las publicaciones analizadas constituyen expresiones de crítica no sustentadas, contradictorias entre sí o con información imprecisa, por lo que no configuran conductas delictivas, se determinó el archivo temporal de 43 expedientes, en tanto se recaben mayores indicios o datos de prueba.

Resulta importante referir que, respecto a uno de los sujetos señalado por los denunciantes, al cual le atribuyen prácticas extorsivas realizadas en el año 2025, la investigación identificó que se trata de un elemento de la Fiscalía que falleció en cumplimiento de su deber en 2020, por lo que resultan inverosímiles las publicaciones.

Asimismo, las indagatorias advierten la presencia de 34 vehículos diversos, de los cuales 12 son ajenos a la Institución y 22 pertenecen a esta Fiscalía.

En relación a los vehículos oficiales, se pudo establecer que dos de ellos –una unidad tipo Charger color blanco y una unidad tipo Durango color negro–, fueron instrumento para la comisión de los ilícitos denunciados, por lo que quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público; nueve no se encuentran relacionados con algún delito y respecto a los 11 restantes, hasta el momento no se ha establecido fehacientemente su utilización en los hechos denunciados.

Vehículos investigados Especial

Por este motivo y en tanto se considere útil para la investigación, el Fiscal General del Estado de México, instruyó que fueran concentrados en instalaciones de la Fiscalía, la totalidad de los vehículos institucionales con características similares a los denunciados, por lo que 60 unidades tipo Charger color blanco, fueron resguardadas en la Bodega de Evidencias, 33 en el complejo central y 5 más en el área de Control de Equipo.

Circular a todos los servidores públicos

Además, se emitió una circular dirigida a todos los servidores públicos de la Fiscalía del Estado de México, sobre el adecuado y obligatorio uso de uniformes, gafete y troquel, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, serán sujetos a las sanciones correspondientes, entre las que se contempla la baja definitiva.

El comunicado Especial

Es de destacar que, a través de acciones operativas diversas relacionadas con estas investigaciones, se logró la detención en flagrancia de 21 individuos, a los cuales se les aseguraron armas de fuego, dosis de narcóticos, prendas e insignias apócrifas, así como vehículos con los que pretendían simular pertenecer a alguna corporación policial de los tres órdenes de gobierno. Estos sujetos están relacionados en la comisión de delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículo, entre otros.

Los detenidos son Ramón “N”, Adolfo “N”, Brian Yosef “N”, Erick Manuel “N”, Erick “N”, Carlos Eduardo “N”, Sergio “N”, Víctor Manuel “N”, Gustavo “N”, Omar Domingo “N”, José Juan “N”, Néstor “N”, Enrique “N”, Omar “N”, Lucio “N”, Dilyan Citlali “N”, Brandon Azael “N”, Sergio “N”, Roberto “N”, César Iván “N” y Fernando “N”. Deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia de condena en su contra.

*bb