Recolección nocturna retira más de 750 toneladas de basura en un mes en Ecatepec

A un mes de su implementación, el programa gratuito de recolección nocturna de basura del Gobierno de Ecatepec ha permitido retirar más de 750 toneladas de residuos sólidos, consolidándose como una estrategia clave para el ordenamiento urbano y la prevención de inundaciones en la zona alta del municipio.

Durante un recorrido de supervisión en la ruta Tablas del Pozo, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, destacó que el modelo de atención en territorio facilita la identificación de necesidades prioritarias y fortalece la cercanía con la ciudadanía.

“Estamos aquí y nos sirve también para ver todo lo que falta por hacer. Hay luz, hay servicios de basura ya gratuitos. Y yo supervisando y escuchando a los vecinos para saber qué más necesitan. El agua es prioridad para nosotros y este año vamos a resolver”, afirmó.

El programa opera con 20 rutas nocturnas gratuitas y permanentes que recorren 375 calles en 87 colonias de la Sierra de Guadalupe y otras zonas estratégicas donde históricamente se registraban tiraderos clandestinos.

Entre las colonias atendidas se encuentran Tablas del Pozo, Tulpetlac, Lomas de San Carlos, Atzolco, Izcalli Ecatepec, Tierra Blanca, San Andrés de la Cañada, Santa Clara Coatitla, Xalostoc, San Cristóbal, Almarcigo Sur, Jardines de Santa Clara, Fuentes de Aragón (zonas altas), La Preciosa, Benito Juárez Norte (parte alta), Hank González (zona alta), Luis Donaldo Colosio (zona alta), La Esperanza (zona alta), Nueva Aragón (franja alta) y ampliaciones de la Sierra de Guadalupe.

El servicio se brinda los lunes, miércoles y viernes, en un horario de 22:00 a 01:00 horas, y se complementa con jornadas permanentes de limpieza de camellones, barrancas y espacios públicos, como parte del operativo preventivo rumbo a la temporada de lluvias.

En los recorridos participan elementos de la Marina, policía estatal, Grupo de Operaciones Especiales (GOES), tránsito municipal y brigadas de Servicios Públicos, reforzando la estrategia de proximidad social y orden urbano.

Vecinas y vecinos de la zona alta reconocieron el impacto del servicio nocturno gratuito, destacando que facilita la disposición de residuos tras la jornada laboral y representa un alivio económico al evitar pagos a recolectores particulares.

Miguel Sánchez Pineda, vecino con 35 años de residencia en la zona, señaló que “nunca había entrado un camión aquí de Ecatepec”, mientras que Ximena, habitante de Tablas del Pozo, afirmó que el programa ha frenado cobros excesivos de hasta 60 o 70 pesos por bolsa de basura.

El Gobierno municipal reiteró que la recolección nocturna será permanente y estará sujeta a evaluación semanal, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y reducir riesgos durante la temporada de lluvias en Ecatepec.

