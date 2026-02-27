Avanzan senderos seguros en Ecatepec con 4 kilómetros recuperados

En Ecatepec, Estado de México, calles que durante años permanecieron en penumbras han comenzado a ser intervenidas para convertirse en Senderos Seguros. La estrategia, enfocada en mejorar la movilidad y reforzar la seguridad, principalmente para mujeres y niñas, sumó cuatro kilómetros, en poco más de 15 días.

El pasado 25 de febrero, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró un Sendero Seguro en las calles Mezquite y Guerrero, en Santa Clara Coatitla.

Fueron 370 metros lineales los intervenidos, a lo largo de la estación 1 Santa Clara de la Línea 1 del Mexicable, zona que anteriormente carecía de iluminación y era considerada de riesgo por habitantes.

Inversión millonaria

Previamente, el 20 de febrero, Cisneros Coss entregó la repavimentación de la avenida Tecnológico y su continuación Maravillas, donde fue creado un Sendero Seguro de 2.5 kilómetros lineales.

La obra requirió una inversión de 40 millones de pesos.

El corredor se ubica frente al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y conecta las avenidas Central y R1, además de atravesar colonias como Valle de Aragón, Jardines del Tepeyac, Valle de Anáhuac, Zapata y Valle de Guadalupe. El nuevo pavimento incluye un mural urbano con la leyenda “Ecatepec Amor y Paz”, visible a lo largo del trayecto.

La estrategia arrancó el pasado 6 de febrero, con un Sendero Seguro habilitado sobre la avenida Ignacio López Rayón, en el fraccionamiento Las Américas, donde se rehabilitó un corredor de 1.2 kilómetros, que permaneció sin iluminación durante, al menos, 17 años.

El camellón central, que alberga juegos infantiles, era prácticamente inutilizado por vecinos durante la noche debido a la oscuridad.

Apoyo del gobierno federal

Autoridades municipales señalaron que el programa continuará en distintos puntos del municipio, con el objetivo de recuperar espacios públicos y generar condiciones para que las mujeres puedan transitar con mayor seguridad, especialmente durante la noche.

Estas acciones se suman al programa federal “Camina Libre, Camina Segura”, que proyecta la construcción de 30 kilómetros adicionales de Senderos Seguros en Ecatepec, como parte de una intervención conjunta entre los tres niveles de gobierno para mejorar el entorno urbano y la seguridad peatonal.

*DRR*