Capturan a supuesto extorsionador del CJNG en Cuautitlán

Un supuesto integrante de una célula criminal, al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, ya que fue acusado por una persona de exigirle dinero para no causarle daño y dejarlo trabaja en paz.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante un patrullaje que realizaban agentes de esa corporación y de la Policía Municipal, fueron alertados por una persona que señaló a un sujeto que estaba en las cercanías, al que minutos antes le entregó dinero.

“Los hechos sucedieron cuando efectivos de la dependencia estatal realizaban despliegues estratégicos, acciones instruidas en las Mesas de Paz y al circular en la colonia el Tejocote, momento en el que observaron que un hombre solicitaba ayuda mediante señas”.

Exigió cuota mensual

Cuando los agentes policíacos se entrevistaron con el hombre, éste les explicó que un sujeto llegó a su comercio, se identificó como integrante del grupo criminal CJNG para intimidarlo y que accediera a darle dinero.

“El hombre exigió el pago de 20 mil pesos mensuales a cambio de seguridad y no incendiar el establecimiento donde trabajaba; al no contar con dicha cantidad entregó dos mil pesos e indicó que el sospechoso caminaba metros adelante”.

Los agentes policíacos dieron alcance de inmediato al sujeto y le indicaron que detuviera su marcha, después le dijeron que realizarían una revisión precautoria, en la que hallaron entre sus pertenencias cuatro billetes de 500 pesos, mismos que aparentemente fueron entregados por la víctima.

Los policías le explicaron al joven de 20 años que exigir dinero, a cambio de protección, es un delito, procedieron con su detención.

Después de informarle sobre sus derechos, junto el dinero en efectivo recuperado y la parte afectada, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Cuautitlán Izcalli, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

*DRR*