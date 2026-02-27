Aplican operativos itinerantes en La Paz, Edomex, para inhibir delitos

Para mitigar los delitos de robo de unidades motoras (automóviles y motocicletas), asaltos a transeúntes y asaltos en el transporte público, se llevan a cabo operativos itinerantes las 24 horas en Los Reyes La Paz, por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad de La Paz, en coordinación con personal de la Marina y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Para este operativo, se colocaron filtros de revisión en diferentes puntos; es decir, se aplicarán en lugares específicos cada 15 o 20 minutos en aquellas zonas identificadas con mayor incidencia, en atención a las denuncias ciudadanas.

El operativo tiene como objetivo combatir el robo de vehículos, el robo de motocicletas y los asaltos a personas, todo bajo el ordenamiento del Mando Unificado que han implementado las autoridades federales y estatales, cuyo resultado ha sido favorable en la reducción de los índices delictivos, lo que queda de manifiesto en las estadísticas y demuestra el trabajo que se lleva a cabo en La Paz.

Operativo Cerco Oriente La Paz

Operativos en La Paz, Edomex. Especial

El operativo, denominado Cerco Oriente La Paz, consiste en la revisión de puntos de entrada y salida del territorio, como la avenida Paseo del Tepozán, las carreteras federales México-Texcoco y México-Puebla, así como las colonias cercanas a la alcaldía de Iztapalapa y los límites con los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan e Ixtapaluca.

En el municipio de La Paz se han detectado algunas zonas con mayor incidencia delictiva, como la Plaza del Tepozán y sus alrededores, las colonias Emiliano Zapata y Carlos Hank González, así como algunas de la zona alta del territorio, como Lomas de San Isidro y Lomas de San Sebastián, ya que son áreas donde aún existen arterias intransitables por ubicarse en una zona cerril.

En esta ocasión, el operativo se llevó a cabo en las colonias Emiliano Zapata, Hank González y San Isidro, entre otras, donde la comunidad ha denunciado robos. Este dispositivo arrojó resultados favorables, al detectar motocicletas con reporte de robo, además de que algunos transeúntes fueron revisados.

