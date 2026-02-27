Asaltan a líder de Mariachi Gama Mil tras retiro de 150 mil pesos de banco en Edomex

El líder del Mariachi Gama Mil fue víctima de un asalto tras retirar de un banco en el Estado de México (Edomex) 150 mil pesos; inmediatamente después de sacar el efectivo de la sucursal, fue interceptado en un restaurante y despojado del dinero en cuestión.

Jesús Gama, hijo de la víctima, informó a través de un video de lo ocurrido en la zona de Multiplaza Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Edomex.

Señaló que después de que su padre retiró dinero del banco, se trasladaron a comer a un restaurante cerca de la zona, cuando, de pronto, un sujeto armado llegó y, sin mediar palabra, lo amagó frente a los presentes.

Estábamos sentados cuando lo encañonó y lo despojó de una bolsa tipo cangurera donde llevaba sus pertenencias, identificaciones, su teléfono celular y los 150 mil pesos que había retirado”, dijo Jesús Gama.

Sospechan ‘pitazo’ desde el banco en Edomex

En el video, el músico y creador de contenido compartió que su familia sospecha que desde el banco en el que su padre retiró los 150 mil pesos, pudo haber existido un cómplice de los asaltantes. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Jesús Gama detalló que decidió hace público el caso para visibilizar la inseguridad en el municipio de Tlalnepantla.

Según lo relatado, el sujeto que despojó a su padre de sus pertenencias escapó con la ayuda de un cómplice que ya lo esperaba en una motocicleta.

Saliendo había una moto esperándolo y se dan a la fuga. Afortunadamente estamos recibiendo apoyo de parte del banco y del centro comercial”, agregó.

¿Quién es el Mariachi Gama Mil?

El Mariachi Gama 1000 (conocido popularmente como Gama Mil) es una de las agrupaciones de música vernácula más emblemáticas de México. Fundado por Don Pablo Gama, el grupo ha consolidado un legado que hoy continúa bajo la dirección de Jesús Gama Pérez.

A lo largo de su trayectoria, el Mariachi Gama Mil ha acompañado a artistas de talla internacional como Juan Gabriel, Lucero, Shakira, Paul McCartney, Plácido Domingo, Vicente Fernández, Alejandro Sanz y Carlos Rivera, además de participar en programas de televisión y grandes conciertos en México y el extranjero.

Originarios de la Ciudad de México, su estilo combina la tradición del mariachi clásico con un enfoque contemporáneo, lo que les ha permitido mantenerse vigentes y con gran demanda.

Recomendaciones para prevenir asaltos

Algunos tips prácticos para evitar asaltos afuera del banco, especialmente útiles en CDMX y zonas metropolitanas:

Antes de ir al banco

Evita acudir solo si vas a retirar cantidades grandes de dinero.

Cambia horarios y sucursales ; no sigas rutinas fijas.

Prefiere sucursales dentro de plazas comerciales o zonas muy transitadas.

No uses ropa llamativa ni accesorios costosos.

Planea tu traslado y evita caminar largas distancias después de retirar efectivo.

Dentro del banco

Mantén discreción total sobre la cantidad que retiras.

Guarda el dinero de inmediato y en distintos bolsillos .

No cuentes el dinero frente a otras personas.

Si notas personas sospechosas observándote, retrasa tu salida o pide apoyo al personal de seguridad.

Al salir

Observa quién entra y sale contigo.

No uses el celular de inmediato.

Dirígete directamente a tu destino, sin hacer paradas innecesarias .

Si vas en auto, revisa espejos y alrededores antes de subir.

Durante el traslado

Varía rutas.

Si sospechas que te siguen, entra a un lugar concurrido , comercio o estación policial.

Evita calles solas o mal iluminadas.

