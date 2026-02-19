¿Qué pasa en Atizapán, Edomex? Van dos incendios en menos de 24 horas

En menos de 24 horas se registró un incendio de pastizales, nuevamente en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), debido a lo seco de la zona.

Marco Antonio Cabildo de la O, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Atizapán de Zaragoza, explicó que alrededor de las 12:40 horas recibieron un reporte de un incendio de pasto en la zona del cerro Pata de Borrego, en la colonia El Calvario.

Mencionó que de inmediato se activaron los servicios de emergencia, y al acudir al lugar se percataron de que se trataba de pasto y basura dentro de una reserva ecológica que colinda con la parte sur del municipio.

Activamos nuestro servicio de emergencia y, al llegar, nos percatamos de que era un área de mil 500 metros cuadrados entre pasto y basura. Se inició el control y la extinción del incendio, con el apoyo de Seguridad Pública y SAPASA”.

Incendios en Atizapán

Incendios en Atizapán. Especial

Resaltó que durante este mes se han registrado entre 15 y 20 incendios que se han estado presentando en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

El más fuerte fue el del día de ayer, en el fraccionamiento Lomas de Atizapán, a un costado del COSCO. Ahí tuvimos un incendio en lo que fue parte de Lomas de Atizapán de Alcanfores, con una afectación aproximada de 50 hectáreas”.

Este último incendio se registró en un área de reserva, y se desconoce qué lo ocasionó.

Lo que se consumió fue pasto y basura, ya que tenemos mucha acumulación de desechos. Es una zona de reserva ecológica, una reserva natural de la parte sur del municipio, que colinda con el cerro de La Cruz, Pata de Borrego y el cerro de Los Cajones, en la colonia El Calvario”, señaló Marco Antonio Cabildo de la O, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Atizapán de Zaragoza.

El comandante de bomberos mencionó que, debido a que estos incendios inciden en las contingencias ambientales, se están tomando medidas.

Le damos mayor rapidez a la atención de los incendios; es por eso que trabajamos en conjunto con todas las direcciones de Atizapán para atender este tipo de siniestros de manera más rápida”.

*mvg*