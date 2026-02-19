Línea III del Mexicable contará con cabinas más eficientes

La Línea III del Mexicable, que recorrerá el municipio de Naucalpan, Estado de México, contará con 278 cabinas nuevas equipadas con wifi, cámaras de videovigilancia, altavoces e iluminación LED, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de los más de 40 mil usuarios que diariamente se trasladan hacia el Metro Cuatro Caminos.

Cada cabina tendrá capacidad para 10 personas y un diseño incluyente, que permitirá el acceso a personas en silla de ruedas, con muletas o discapacidad visual.

También podrán ingresar bicicletas y perros guía. Las nuevas unidades son 10 por ciento más ligeras que modelos similares, lo que reduce el consumo energético del sistema. Además, fueron fabricadas en su mayoría con materiales reutilizables y reciclables.

La Línea III beneficiará a más de 700 mil habitantes de la zona poniente del Valle de México, quienes podrán reducir sus tiempos de traslado de una hora a aproximadamente 30 minutos.

El recorrido contará con 10 estaciones: Mexipuerto Cuatro Caminos, Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Zameyucan, Centenario y La Tolva, donde se conectará con dos antenas hacia Parque La Hormiga e Izcalli Chamapa, así como hacia Benito Juárez y Lomas del Cadete.

El Mexicable opera con energía eléctrica, no genera emisiones de CO2 y es considerado uno de los sistemas de transporte masivo más seguros, lo que permitirá viajes más rápidos, eficientes y sustentables.

