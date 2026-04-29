Policía de Xalatlaco, Edomex es sancionado tras dar brutal golpiza a su esposa

Tras hacerse viral una terrible golpiza de un sujeto a su esposa en el patio de su casa en el municipio de Xalatlaco, Edomex el pasado 22 de marzo de 2026, varios usuarios en redes sociales y medios presionaron para que el caso no quedara impune.

Fue separado del cargo

Las autoridades se tardaron, pero al final sí actuaron contra el agresor, el alcalde Abel Flores decidió separarlo del cargo.

El uniformado, identificado como Edgar Pérez Zamora, fue captado mientras la mujer intentaba huir, pero él la alcanzó, la tiró al suelo y la golpeó sin parar.

Durante semanas el caso no tenía consecuencias claras, hasta ahora que finalmente lo retiraron de su puesto, aunque muchos en redes señalan indignados por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que actuaran.

Así los comentarios en redes:

hay que encontrar a este hijo de &uta maricón golpeador 🤬 !!!muy macho para golpear a una mujer, vamos tras este ojete !! ! llevémoslo ante la justicia



WoW esto es muy fuerte e impactante, pero mi pregunta es¿Es la primera paliza que le da a la mujer ?¿ Por qué a seguido con el , si no es la primera paliza?, ésto es indignante.



Juzgan a la señora pero ¿se imaginan en un pueblo chicos de esos ponerte contra un jefe de policías? ¿Cuantos cuerpos no encuentran y dejan al olvido que fueron víctimas de mismo funcionarios quienes tienen la certeza que nunca les harán nada? Ella no es tonta, cualquiera temería

*bb