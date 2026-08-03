Socavón en Villas de San Martín estuvo a punto de 'tragar' a un vecino; habitantes temen colapso

Un susto que pudo terminar en tragedia evidenció la grave crisis de suelo que viven los habitantes del fraccionamiento Villas de San Martín, en Chalco, Estado de México. Juan, vecino de la calle Tamaulipas, estuvo a punto de caer en un socavón de dos metros y medio de profundidad que se abrió súbitamente justo frente a la puerta de su casa.

Afortunadamente, el residente logró sostenerse de la reja de su vivienda, evitando irse al fondo del agujero. Sin embargo, este incidente ha encendido las alarmas de toda la comunidad, la cual advierte que el suelo bajo sus pies es una bomba de tiempo.

Una falla geológica activa y 10 años de advertencias

La aparición de este socavón no es un hecho aislado. De acuerdo con los testimonios de los residentes, desde hace 10 años comenzaron a notar la aparición de grietas y el levantamiento del pavimento en las calles del fraccionamiento. La causa: una presunta falla geológica que atraviesa la zona.

"Ese hoyo nomás de repente el señor pisó y se fue para abajo, nada más porque se agarró de la reja. Estamos parados aquí pero no sabemos cómo esté allá abajo, nomás de repente se va uno para abajo", compartieron alarmados Tomás Ocampo y Ana María, vecinos de las calles aledañas.

Este es el socavón que se abrió repentinamente frente a la puerta de un vecino, evidenciando el peligro inminente en la zona. Ángeles Velasco

Los habitantes afirman que la situación se ha agudizado con el tiempo. El miedo es constante, especialmente porque muchos aseguran escuchar corrientes de agua corriendo directamente debajo de los cimientos de sus casas.El estudio de la UNAM: Prohibido construir más

El riesgo en Villas de San Martín ya ha sido documentado. Dalia Romero, residente de la zona, explicó que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron estudios previos que confirmaron la existencia de la falla.

Entre las principales recomendaciones del estudio destacan:

Detener la urbanización: La prohibición estricta de realizar nuevas construcciones en el área afectada.

La prohibición estricta de realizar nuevas construcciones en el área afectada. Monitoreo constante: La necesidad de calcular y medir el avance de la grieta mes a mes y año con año.

El daño provocado por la falla geológica no se limita a las calles; las estructuras de las viviendas están severamente comprometidas. Ángeles Velasco

A pesar de estas advertencias, los vecinos denuncian que no ha habido una respuesta clara por parte de las autoridades sobre el nivel de riesgo actual para las familias que ya habitan ahí.

¿Un nuevo hospital en zona de riesgo?

El temor de que las viviendas colapsen se ha transformado en indignación tras el anuncio de un nuevo proyecto de infraestructura en la zona.

Enrique García, habitante del fraccionamiento, señaló la incongruencia de las autoridades: "Han venido y han hecho estudios de impacto, pero vemos que no nos toman en cuenta. Quieren construir un hospital aquí a dos cuadras. Nosotros pensamos: ¿cómo pueden construir un hospital si no tenemos agua, estamos inundados y, aparte, hay una falla geológica que pasa por aquí?".

Mientras la incertidumbre crece, los vecinos de Villas de San Martín exigen una intervención inmediata de Protección Civil y de las autoridades competentes antes de que las grietas y socavones cobren una vida.