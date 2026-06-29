Policías rescatan a dos hombres atrapados por inundación en Naucalpan

Una intensa tormenta registrada la tarde-noche de este domingo provocó severas inundaciones y encharcamientos en diversos puntos del municipio de Naucalpan de Juárez, afectando la circulación vehicular y vialidades principales.

El incidente de mayor riesgo ocurrió sobre la avenida Primero de Mayo, en las inmediaciones de la colonia San Andrés Atoto. En este punto, los dos tripulantes de un vehículo particular intentaron cruzar un paso a desnivel, donde la unidad quedó varada debido a los niveles críticos de acumulación de agua pluvial.

Reproducir Una patrulla de la Policía Estatal entró para ponerlos a salvo.

De acuerdo con los reportes de las corporaciones de rescate, el nivel del agua superó rápidamente el metro y medio de altura, lo que imposibilitó el avance del coche y bloqueó los accesos de la carrocería. Ante el incremento del líquido, los ocupantes optaron por salir del habitáculo y resguardarse en el toldo del automóvil para evitar ser arrastrados.

Elementos de la Policía Estatal que realizaban patrullajes de supervisión con motivo del temporal detectaron la emergencia. Una unidad de la corporación ingresó al paso deprimido inundado para aproximarse a los civiles, logrando realizar las maniobras necesarias para poner a salvo a ambos ciudadanos. Tras el auxilio, no se reportaron personas lesionadas.