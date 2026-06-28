Fuertes lluvias dejan bajo el agua estacionamiento de unidad habitacional en Tlanepantla

Solo por lancha vecinos de los Reyes Ixtacala en Tlalnepantla, Estado de México, podían salir de sus hogares este fin de semana, luego de una fuerte lluvia registrada la tarde del sábado anegara el estacionamiento alcanzando en algunos puntos el metro de altura.

Sandra Rojas, vecina de Paseo del Ferrocarril explicó que al filo de las 4 de la tarde del sábado inició la lluvia y casi inmediatamente empezó a subir el nivel en las calles.

Explicó que “empezó a llover, no cedió el agua, empezó a salir el agua de las coladeras, y nos reportaron que había tres cortos en las bombas y que no era tan fácil hacer el arreglo, mientras tanto, el agua permanecía”.

Los vecinos mencionaron que solo en algunos hogares entró el agua alrededor de 10 centímetros, la mayor afectación se concentró en el estacionamiento, por lo que se establecieron lanchas para ayudarlos a entrar y salir de sus hogares.

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) explicó que se trabaja en la reparación integral del sistema eléctrico del Cárcamo INDECO con el objetivo de restablecer sus condiciones óptimas de operación en el menor tiempo posible.

Estacionamiento inundado en una unidad habitacional de Los Reyes Ixtacala, en Tlanepantla Foto: Especial

De manera paralela y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), diversas cuadrillas operativas y unidades vactor realizan trabajos estratégicos de atención y limpieza en las vialidades afectadas.

Mencionó que derivado de las inspecciones técnicas, se determinó que la afectación principal radica en el transformador del Cárcamo INDECO, el cual ya fue adquirido de emergencia y se prevé quede instalado en su totalidad antes de las 6:00 de la tarde de este domingo.

Mientras se concluyen estos trabajos, se efectuó la renta de una planta de luz de emergencia, programada para arribar en un lapso de dos horas, con el fin de poner en marcha los equipos de bombeo y vaciar el agua acumulada en las unidades habitacionales, para reforzar el trabajo que actualmente se realiza con dos motores de combustión que operan de manera continua.

En tanto, el cuerpo Bomberos apoyaron a la población con lanchas para labores de rescate y apoyo directo a la población civil derivado de los estragos ocasionados por las lluvias del día de ayer.

Asimismo, el gobierno municipal dispuso de albergues temporales activos para quienes requieran resguardo seguro. Los espacios habilitados son: la Casa de Día "Karol Wojtyla" (Camino Antiguo a San José, Fracc. Industrial La Presa, dentro del Parque recreativo “Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri”); el Auditorio de Educación para Adultos Mayores "EDUCAM" (Calle Herramientas de México s/n, entre Av. Satélite y Av. Vista Hermosa, Col. Vista Hermosa); el Subsistema San Isidro Ixhatepec (Calle Panamá s/n esq. Jacarandas, Col. San Isidro Ixhuatepec); y el CDC "Bosques Ceylán" (Ceiba Manzana 028, Col. Bosques de Ceylán).