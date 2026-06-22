Tormenta deja inundaciones en Los Reyes La Paz 

Inundaciones de hasta 80 centímetros padecieron vecinos de la colonia Valle de Los Reyes en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, en donde habían colocado compuertas para evitar volverse a inundar, pero el agua las rebasó.

Los afectados comentaron que alrededor de las 14 horas empezó a llover y la precipitación fue tan intensa que ya no les dio tiempo de poner a funcionar bombas para evitar que sus viviendas se anegaran.

“Pues mire empezó a llover muy temprano, empezó a llover como a las dos de la tarde y a pesar de que tenemos compuerta se nos metió el agua, ahora si que voló todo esto, todo está bajo el agua, se contamino la cisterna, las motos”, señaló María Luisa, quien vive en la calle 1 y perdió nuevamente parte de sus muebles.

Al inundarse constantemente, incluso algunas personas que salen a trabajar cargan con botas o zapatos especiales para meterse al agua cuando regresan a sus hogares.

Los vecinos aseguran que se están hicieron obras para poder evitar las inundaciones, pero todavía no concluye y las lluvias son intensas.