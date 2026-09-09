Familiares y amigos sepultan a pasajeros que fallecieron dentro de combi

Leticia Reyes, junto con sus hijos Antonio y Fernando López, así como la pareja que formaban José Luis Marqués y Marisa Reyes llegaron a su última morada en el panteón de San Efrén, en Ecatepec, Estado de México.

Familiares y amigos acompañaron los cortejos fúnebres, los cuales salieron desde la cabecera municipal, para caminar a un lado de sus seres queridos.

Las familias de las dos mujeres y tres hombres solicitaron privacidad en su funeral.

Foto: Ángeles Velasco | Excélsior

Fuera de cámaras, lamentaron su muerte el pasado domingo, cuando al circular por la avenida Recursos Hidráulicos, en el municipio de Tultitlán, la combi que rentaron para dirigirse a un evento cayó en un bache.

Presuntamente por el golpe se perforó el tanque de gas que alimentaba la unidad, lo que provocó que los pasajeros se intoxicaran. Este miércoles, una a una llegaron las carrozas al cementerio en donde reposarán.