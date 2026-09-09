Familiares y amigos sepultan a pasajeros que fallecieron dentro de combi
El vehículo cayó en un bache en medio de una fuerte lluvia y el tanque de gas se fracturó, lo que provocó que se intoxicaran
Leticia Reyes, junto con sus hijos Antonio y Fernando López, así como la pareja que formaban José Luis Marqués y Marisa Reyes llegaron a su última morada en el panteón de San Efrén, en Ecatepec, Estado de México.
Familiares y amigos acompañaron los cortejos fúnebres, los cuales salieron desde la cabecera municipal, para caminar a un lado de sus seres queridos.
Las familias de las dos mujeres y tres hombres solicitaron privacidad en su funeral.
Fuera de cámaras, lamentaron su muerte el pasado domingo, cuando al circular por la avenida Recursos Hidráulicos, en el municipio de Tultitlán, la combi que rentaron para dirigirse a un evento cayó en un bache.
Presuntamente por el golpe se perforó el tanque de gas que alimentaba la unidad, lo que provocó que los pasajeros se intoxicaran. Este miércoles, una a una llegaron las carrozas al cementerio en donde reposarán.