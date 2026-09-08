Ecatepec reduce 42% los delitos de alto impacto durante la gestión de Azucena Cisneros

En los primeros 20 meses de la actual administración municipal, Ecatepec registró una disminución promedio del 42 % en los delitos de alto impacto. Esta reducción equivale a dos mil ilícitos menos y responde a la implementación en territorio de la Estrategia Nacional de Seguridad, respaldada por la Secretaría de Marina. Como parte del equipamiento y organización comunitaria, las autoridades han desplegado 20 mil cámaras y alarmas vecinales, además de conformar 10 mil Comités de Paz.

La incidencia delictiva del periodo enero-julio de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2024, refleja una tendencia a la baja en siete delitos prioritarios. El robo a casa habitación encabeza las disminuciones con un 60 %, seguido por el homicidio doloso con 46.2 % y la extorsión con 47 %. Asimismo, se reportan reducciones en robo a transportista de 42.3 %, robo de vehículo de 42.2 %, robo en transporte público de 42 % y robo a transeúnte de 35.7 %, de acuerdo con el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó el enfoque territorial de estas acciones y señaló: “Somos el único municipio del Edomex que aterrizó la estrategia de seguridad pública federal en territorio, a nivel comunitario. Llevamos ocho mil Mesas de Paz, todos los días se definen estrategias y coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno e instituciones de procuración de justicia, sin simulaciones”.

El municipio también forma parte del Mando Único Coordinado de la Zona Oriente, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez. Este esquema realiza evaluaciones quincenales para ajustar las estrategias operativas. En el ámbito local, el fortalecimiento de la seguridad abarca la capacitación de mil 568 policías municipales y la mejora de sus condiciones salariales, con el apoyo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.