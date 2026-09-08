Ecatepec reduce 42% los delitos de alto impacto durante la gestión de Azucena Cisneros
Ecatepec redujo 42 % los delitos de alto impacto en los primeros 20 meses de la actual administración municipal mediante la aplicación territorial de la Estrategia Nacional de Seguridad.
En los primeros 20 meses de la actual administración municipal, Ecatepec registró una disminución promedio del 42 % en los delitos de alto impacto. Esta reducción equivale a dos mil ilícitos menos y responde a la implementación en territorio de la Estrategia Nacional de Seguridad, respaldada por la Secretaría de Marina. Como parte del equipamiento y organización comunitaria, las autoridades han desplegado 20 mil cámaras y alarmas vecinales, además de conformar 10 mil Comités de Paz.
La incidencia delictiva del periodo enero-julio de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2024, refleja una tendencia a la baja en siete delitos prioritarios. El robo a casa habitación encabeza las disminuciones con un 60 %, seguido por el homicidio doloso con 46.2 % y la extorsión con 47 %. Asimismo, se reportan reducciones en robo a transportista de 42.3 %, robo de vehículo de 42.2 %, robo en transporte público de 42 % y robo a transeúnte de 35.7 %, de acuerdo con el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó el enfoque territorial de estas acciones y señaló: “Somos el único municipio del Edomex que aterrizó la estrategia de seguridad pública federal en territorio, a nivel comunitario. Llevamos ocho mil Mesas de Paz, todos los días se definen estrategias y coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno e instituciones de procuración de justicia, sin simulaciones”.
El municipio también forma parte del Mando Único Coordinado de la Zona Oriente, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez. Este esquema realiza evaluaciones quincenales para ajustar las estrategias operativas. En el ámbito local, el fortalecimiento de la seguridad abarca la capacitación de mil 568 policías municipales y la mejora de sus condiciones salariales, con el apoyo permanente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.