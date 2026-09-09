Detienen a presuntos ladrones tras asaltar su décima joyería en Neza; son de la banda del 'marro'

Dos individuos quienes presuntamente sustrajeron joyería de una casa de empeños ubicada en la colonia Las Águilas, los cuales al parecer habían asaltado antes otras nueve joyerías, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, en coordinación con agentes adscritos al Centro de Comando C2 Oriente de la Ciudad de México.

Vicente Ramírez García, titular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana señaló que elementos de la Policía Vecinal de Proximidad del cuadrante 136 fueron alertados por un reporte de robo que ocurrió en una casa de empeños ubicada sobre avenida Texcoco, entre Calle 1 y Calle 3, en la colonia Las Águilas, por lo que se trasladaron al lugar de los hechos para verificar la situación, al tiempo que vecinos les indicaron que los responsables habían huido a bordo de una motocicleta tipo pulsar color azul.

Aseguró que, con la información proporcionada, los agentes del orden derivaron el reporte de robo a la Unidad de Mando C4 para localizar el vehículo antes mencionado por medio de las cámaras de video vigilancia que se encuentran instaladas en puntos estratégicos de Nezahualcóyotl, mismos que por la cercanía con la Ciudad de México, se coordinaron con el C2 Oriente para localizar a los responsables.

Ramírez García indicó que los oficiales lograron localizar una motocicleta con características similares a las antes mencionadas que tomaron dirección entre calles hacia la Avenida Ignacio Zaragoza, por lo cual así se inició una persecución entre los uniformados y los presuntos delincuentes, misma que culminó a la altura de Calle 3 y Zaragoza, en la colonia Agrícola Pantitlán, donde los individuos que viajaban en la motocicleta derraparon sobre la carpeta asfáltica e continuaron su huida a pie.

Refirió que los sujetos corrieron por el puente peatonal que cruza la Avenida Zaragoza y posteriormente ingresaron a un hotel, donde, con el apoyo de unidades policiacas de la Ciudad de México, se lograron asegurar a Bryan Alberto “N”, de 23 años de edad y Ederli Gabriel “N”, de 31 años, por lo que se concretó su detención y fueron remitidos a la Agencia del Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, al momento de la detención, les encontraron un marro de aproximadamente 45 centímetros y una réplica de arma de fuego tipo revólver con la cual se presume amagaron a sus víctimas y cometieron sus delitos, así como diversas piezas de joyería, cuyo valor aún se encuentra por determinar, además de que les aseguraron también una motocicleta “Bajaj Pulsar” color azul, sin placas de circulación, a bordo de la cual pretendían huir.

Finalmente, Vicente Ramírez García, titular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana afirmó que la coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno, así como el uso de las cámaras de videovigilancia, fue clave para lograr la detención de estos individuos, lo cual es un reflejo de que el trabajo en equipo es fundamental en el actuar de los elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl para procurar el bienestar y la seguridad de la población.