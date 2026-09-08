Entregan los cuerpos de la familia que murió intoxicada en una combi en Tultitlán

Los cuerpos de los seis integrantes de una familia que fallecieron en el interior de una combi de servicio público por intoxicación con gases al quedar varados durante una inundación en el municipio de Tultitlán fueron entregados a sus familiares luego de que concluyeran los estudios periciales.

Al filo de las 8:00 de la mañana de este martes, salieron del servicio médico forense de Cuautitlán las carrozas con los féretros de las dos mujeres y cuatro hombres que viajaban el pasado domingo en la unidad de la ruta 30, sobre la avenida recursos Hidráulicos en Tultitlán cuando presuntamente cayeron en una zanja, lo que provocó que se perforara el tanque de gas con el que circulaba la unidad.

De acuerdo a vecinos vieron la unidad parada en medio del encharcamiento pero ante la intensa lluvia y la inundación tardaron en auxiliarlos y cuando llegaron al interior encontraron a cinco de las seis personas inconscientes, por lo que pensaron que estaban desmayadas, pero ya habían muerto. Sólo el chofer convulsionaba.

Mediante redes sociales, los representantes de la ruta 30 lamentaron el fallecimiento de su compañero operador, así como de las personas que los acompañaban.

Asimismo, aclararon que la unidad no estaba prestando servicio normal al momento de los hechos, y presuntamente las personas con las que viajaba eran familiares y conocidos del chofer.

La familia de los fallecidos solicitó llevar a cabo en privado su funeral.