Procesan a presunto participante en homicidio del cantante ‘Checo’ Padilla

Por su presunta responsabilidad en el homicidio del cantante y locutor de radio, Sergio “Checo” Padilla, un juez estableció la vinculación a proceso en contra de David “N”, quien permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó los elementos necesarios para demostrar que, el pasado 23 de julio, el acusado manejaba un vehículo en el que iban otras dos personas en la colonia Granjas de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec.

En algún momento, la víctima, que iba a bordo de su vehículo, fue interceptado por los tres sujetos, que le cerraron el paso y lo obligaron a detenerse.

El hoy detenido y los sujetos que lo acompañaban habrían interceptado a la víctima cuando circulaba a bordo de su vehículo, con el fin de robarle, por lo que le cerraron el paso para obligarlo a detenerse, sus acompañantes habrían descendido de la unidad en la que viajaban y accionaron un arma de fuego”.

Por la agresión, el cantante perdió la vida, mientras que los atacantes se dieron a la fuga, la fiscalía mexiquense inició la investigación respectiva, gracias a la cual se identificó a David "N" como uno de los posibles responsables del hecho, por lo que fue detenido.

Tras su captura, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde quedó a disposición del juez, quien evaluó los elementos aportados por el Ministerio Público, lo cual terminó con su vinculación a proceso.

Además, se establecieron tres meses para el cierre de la investigación complementaria, así como la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.