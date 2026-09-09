Anuncian operativos para prevenir incidentes en Fiestas Patrias por quema de pirotecnia

Con la finalidad de evitar accidentes con pirotecnia durante las Fiestas Patrias, no se permitirá la quema de “toritos” ni el almacenamiento de productos con pólvora en sitios cerrados, para prevenir accidentes.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que el gobierno municipal evalúa medidas, en coordinación con autoridades estatales y federales, para disminuir riesgos por el uso de fuegos de artificio en los festejos del 15 de septiembre.

Anunció que esa noche Ecatepec tendrá una “gran celebración” en la explanada municipal, llena de danza, música y sorpresas, con la presentación estelar de la cantante y compositora oaxaqueña Lila Downs, además de quema de castillos y fuegos pirotécnicos con todas las medidas de seguridad, así como la intervención de diversos artistas

Detalló que implementarán el mega operativo Fiestas Patrias en Paz 2026, que garantizará la seguridad y tranquilidad en Ecatepec, en el que participarán más de mil 800 policías municipales y 113 elementos de la Marina, además de que habrá Ley Seca y dispositivos del alcoholímetro, así como coordinación con personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos que vigilará la explanada municipal y las plazas de los 9 pueblos del municipio donde habrá festejos patrios.

Cisneros Coss detalló que Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos, sostiene reuniones con representantes vecinales de los 9 pueblos, entre ellos delegados y Consejos de Participación Ciudadana, para informarles las medidas que se tomarán para la quema de pirotecnia durante los festejos patrios, con la finalidad de prevenir accidentes.

Reiteró que estará prohibida la quema de “toritos” pirotécnicos y el almacenamiento de productos con pólvora en sitios cerrados, para garantizar la seguridad de los asistentes.

No queremos nosotros tener ningún tipo de percance que lamentar”, enfatizó.

Dijo que solamente se trata de respetar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que regula la pirotecnia, por lo que estarán en coordinación con autoridades estatales y federales

Clara González mencionó que para la quema de fuegos pirotécnicos Protección Civil municipal expide una constancia de no inconveniencia, donde previamente revisa exhaustivamente la cantidad de productos y qué tipo de material se va a quemar, así como el armado del castillo.

Insistió que está totalmente prohibida la quema de “toritos” y el almacenamiento en sitios cerrados de material pirotécnico, que en caso de que sea detectado será retirado para su destrucción y suspendido el lugar, e incluso podrían aplicar sanciones a los infractores.

Expresó que personal de Protección Civil y Bomberos recorrerá las plazas para verificar que la quema de pirotecnia se realice conforme a la normatividad establecida.